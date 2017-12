Hacikar - mărturie a prieteniei dintre români și armeni, pe faleza de la Cazino

13:01:06 / 26 Aprilie 2017

O gluma proasta

"Modelul de conviețuire dobrogean și, în special, constățean a fost mereu un exemplu pentru alte popoare" Adelina sper ca glumesti ! Orasul si statiunea este o mocirla tocmai din cauza minoritatilor, mergi te rog in Iasi, Suceava,, Cluj. Timisoara, Arad sa vezi cum arata orasele astea fara minoritati si o sa plangi. Imi pare rau Adelina dar statistic vorbind peste 70% din infractiuni sunt comise de minoritati (de la furt simplu pana la evaziune/delapidari etc). Spune-mi tu mie cat de minunata este Dobrogea/Constanta cand ies in oras si vad tigani peste tot care daca nu ma fura incearca sa imi vanda tigari/fete/telefoane/combinatii si daca scap de ei ajung la vre-o terasa din Mamaia detinuta de un machidon care imi ofera preturi mari/servicii proaste/mancare alterata si bonus romanii nostri muncesc cate 11-12 ore pe zi la negru la el. Si daca nu am bani de o terasa in Mamaia nici macar intr-un parc nu pot sa merg ca au avut grija machidonii sa distruga spatiile verzi cu blocuri sau sa muste fasii din parcuri...mai are rost sa zic ceva de zona peninsulara unde sunt colorati pe banda rulanta ? Nu Adelina, minoritatile ne-au facut mai mult rau decat bine din orice punct de vedere. Tocmai de aia firmele de turism international care aduceau in Constanta anul trecut vase de croaziera si-au anulat contractele si de acum inainte o sa se opresca doar in Bulgaria si tot de aia statiunea Mamaia anul asta a fost scoasa de pe lista de destinatii de tour-operatorii internationali ! P.S. 2015 - Statiunile bulgare peste 4.000.000 turisti, statiunile romanesti peste 80.000...bulgari nu au minoritati bagate pe litoral. Or fi si cativa machidoni cinstiti (printre care si bunicii mei) dar marea majoritate.... Cat despre tatari numai de bine...singura etnie care in majoritate covarsitoare s-au integrat si isi vad de treaba lor.