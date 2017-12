Hacker plin de dosare penale

Dosarul lui Alexandru Rotariu, un tînăr de 22 de ani, judecat de Tribunalul Constanţa pentru falsificarea instrumentelor de plată electronice şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, s-ar putea întoarce la Parchet, în cazul în care instanţa constată că solicitarea avocatului, făcută ieri în faţa judecătorilor, este întemeiată. „Solicit restituirea cauzei la procuror deoarece urmărirea penală a fost efectuată de DIICOT, care nu avea competenţă materială în soluţionarea acestui caz. Consider că Parchetul Judecătoriei Constanţa trebuia să se ocupe de cercetarea în acest dosar, în consecinţă instanţa nu a fost sesizată legal!”, a pledat avocatul lui Rotariu. Procurorul de şedinţă a cerut acordarea unui răgaz pentru a se informa cu privire la solicitarea de restituire şi pentru a răspunde avocatului. De asemenea, Rotariu a decis să renunţe la audierea unei martore pe care el a propus-o în apărare. Alături de Rotariu este judecat, în libertate, Cătălin Dragomir, pentru de deţinere de echipamente în vederea falsificării cardurilor. Potrivit rechizitoriului, în luna august 2005, Rotariu Alexandru a fost prins în flagrant după ce a extras, cu ajutorul a opt cărţi de credit false, suma de 4.500 de lei. La controlul asupra autoturismului condus de tînăr, lucrătorii BCCO au identificat şapte cărţi de credit, dintre care cinci contrafăcute. Cardul emis pe numele inculpatului avea înscrise pe banda magnetică datele unei cărţi de credit ale unei alte persoane. Cardurile au fost falsificate de Dragomir, la domiciliul căruia oamenii legii au găsit 15 cărţi de credit contrafăcute, un aparat folosit la rescrierea benzilor magnetice şi sistemele de calcul utilizate. Cei doi au fost ajutaţi de Cristian Iulian Gheorghiu, care trimitea pe internet mesaje spam şi obţinea date despre cardurile cetăţenilor americani clienţi ai unor bănci. Ulterior, Parchetul a decis ca Gheorghiu, complicele celor doi, să fie scos de sub urmărire penală şi să i se aplice o sancţiune de ordin administrativ. Cîteva luni mai tîrziu, în aprilie 2006, Alexandru Rotariu a fost prins din nou în timp ce ataca bancomatele, exact după ce extrăsese, cu ajutorul a opt carduri false, suma de 4.500 de lei. Pentru fapta aceasta a şi fost condamnat la un an de închisoare, alături de Alexandru Pârvu. Conform actului de inculpare, cei doi au fost surprinşi în flagrant în timp ce devalizau un bancomat ce aparţine băncii Raiffeisen, amplasat în zona Delfinariu. Oamenii legii l-au percheziţionat pe Rotariu şi au găsit opt carduri false, codurile PIN şi suma de 4.500 lei. Rotariu şi Pârvu s-au mai ales cu un dosar penal, care a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti. De data asta, ei sînt inculpaţi alături de 14 persoane, pentru constituire de grup infracţional organizat, fals informatic, utilizare frauduloasă de instrumente de plată electronică, producere şi deţinere de echipamente necesare falsificării de instrumente de plată electronică. Prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ 60.000 de dolari americani, la acest caz, procurorii lucrînd împreună cu reprezentantul FBI în România şi cu Departamentul de Justiţie al SUA.