Hackeri inculpaţi

13 presupuşi membri ai colectivului de piraţi informatici Anonymous au fost inculpaţi în SUA pentru o serie de atacuri împotriva unor companii şi organizaţii americane. Actul de inculpare, făcut public la Alexandria, în statul Virginia, îi acuză pe cei 13 hackeri prezumtivi de atacuri, între septembrie 2010 şi ianuarie 2011, contra Motion Picture Association of America (MPAA), sindicatul studiourilor de film, Recording Industry Association of America, Visa, MasterCard sau Bank of America. Atacurile au vizat scoaterea din funcţiune a site-urilor acestor societăţi în cadrul aşa-numitei răzbunări Anonymous. Ţintele au fost alese fie pentru lupta lor împotriva pirateriei de produse culturale sau, în cazul băncilor, pentru că ar fi oprit strângerea de fonduri. De asemenea, hackerii au planificat şi pus în aplicare o serie de atacuri cibernetice contra site-urilor unor întreprinderi, pentru a face resursele lor inaccesibile clienţilor şi utilizatorilor, susţine, printre altele, acuzarea.

Anonymous se prezintă ca o mişcare internaţională de internauţi pentru apărarea libertăţilor şi care atacă firme private, ca Sony, Amazon şi Visa, dar şi sistemele informatice ale statelor.