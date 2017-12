Hackerii ar putea infecta milioane de televizoare

Din ce în ce mai mulţi oameni achiziţionează televizoare inteligente, conectate permanent la internet. Eugene Kaspersky, co-fondatorul unei cunoscute companii de programe antivirus, afirmă că este doar o chestiune de timp până la primul atac din partea hackerilor. În epoca internetului, smart TV-urile au devenit accesorii de nelipsit în casele moderne. Experţii avertizează însă că, prin conexiunea permanentă la internet, utilizatorii permit şi accesul unor musafiri nedoriţi: viruşii informatici.

Descărcarea filmelor direct pe televizor şi urmărirea serialelor online devin practici tot mai populare. Un atac cibernetic asupra smart TV-urilor ar putea să creeze haos printre utilizatori, mai ales dacă vine în timpul unui meci important din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal sau al unei emisiuni populare. Eugene Kaspersky, co-fondatorul companiei ruseşti de programe antivirus Kaspersky Lab, afirmă că telefoanele mobile şi televizoarele sunt următoarele dispozitive ce vor fi ţintite de hackeri. Firma sa, care primeşte zilnic în jur de 315.000 de rapoarte privind activităţi suspecte, nu a descoperit încă niciun virus care să afecteze televizoarele. ”Avertizările se vor extinde către telefoanele mobile şi către smart TV-urile conectate la internet”, a avertizat Eugene Kaspersky.

În prezent, milioane de atacuri sunt îndreptate împotriva Microsoft Windows, mii împotriva smartphone-urilor cu sistem de operare Android şi zeci contra telefoanelor cu iOS. ”Toate dispozitivele sunt vulnerabile. Teoretic, pot fi infectate milioane de aparate şi, la un moment dat, aşa se va întâmpla. Care e diferenţa dintre un televizor şi un computer? Un ecran mai mare şi o telecomandă”, adaugă acesta. Numărul de utilizatori creşte în fiecare zi şi, inevitabil, aceştia vor trebui să cumpere programe antivirus şi pentru telefoanele mobile şi smart TV-uri. Studiile arată că, până în 2016, în jur de o sută de milioane de familii vor deţine un televizor inteligent.

Atacurile hackerilor au devenit, uneori, probleme de securitate naţională. Banca Angliei va derula, în acest an, un program fără precedent de testare a vulnerabilităţilor individuale ale băncilor la atacurile hackerilor asupra infrastructurii IT. Programul face parte dintr-o evaluare amplă a sistemelor IT din peste 20 de bănci mari şi alte instituţii financiare importante din Marea Britanie. Acţiunea va fi supravegheată de Andrew Gracie, director al diviziei speciale a Băncii Centrale britanice pentru lichidarea şi restructurarea instituţiilor de credit cu probleme financiare. Scenariile avute în vedere vor utiliza cele mai recente informaţii disponibile despre ameninţările din partea hackerilor, teroriştilor şi ţărilor care acţionează în afara cadrului internaţional.

”Marea Britanie dă tonul la nivel global în această privinţă, este ceva cu totul nou”, a declarat o sursă apropiată situaţiei. Programul de ”hacking etic” va implica specialişti de la companii care au avizul autorităţilor de a efectua teste prin care încearcă să pătrundă în sistemele informatice ale companiilor. Rezultatele testelor se vor adăuga lecţiilor învăţate în cadrul procesului Waking Shark II de anul trecut, când în City-ul londonez a avut loc o verificare masivă a capacităţii sistemului bancar pe ansamblu de a rezista la un atac major. Acţiunea de anul trecut nu a testat, însă, rezistenţa sistemelor informatice individuale ale instituţiilor financiare. Multe dintre marile companii derulează astfel de verificări, dar programul din acest an este primul proces de amploare supravegheat de autorităţi pentru a elimina vulnerabilităţile infrastructurii IT, inclusiv ale sistemului de plăţi.

Printre companiile care probabil vor participa se numără Royal Bank of Scotland, mari asigurători, dar şi furnizori importanţi de infrastructură financiară, precum Bursa de la Londra. Atacurile cibernetice, care presupun tentative de exploatare a vulnerabilităţilor din sistemele IT pentru câştig financiar sau pentru perturbarea serviciilor, devin tot mai frecvente şi mai sofisticate. Îngrijorarea privind un posibil atac derulat la iniţiativa unui stat a crescut anul trecut, după ce mai multe televiziuni şi bănci din Coreea de Sud au fost atacate de hackeri, acţiuni puse de autorităţile de la Seul pe seama regimului din Coreea de Nord.