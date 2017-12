Hackerii creează, săptămânal, 57.000 de noi adrese web false

Specialiştii în securitate IT atrag atenţia că din totalul site-urilor false existente pe piaţă 65% vizează serviciile bancare, în timp ce, în fiecare săptămână, hackerii concep 57.000 de noi adrese de web false cu scopul de a înşela utilizatorii. Potrivit unui comunicat de presă al Panda Security, în descurs de şapte zile calendaristice, hackerii folosesc în medie 375 diferite branduri de companie sau instituţii importante pentru a atrage utilizatori. În urma unei analize a adreselor infectate realizate de către Panda Security a reieşit faptul că brandurile de companie şi numele de instituţii private din toată lumea folosite pentru infectare sunt uşor de recunoscut: eBay, Western Union, Visa, Amazon, HSBC, Bank of America, Paypal şi Internal Revenue Service din SUA. Conform rezultatelor unui studiu efectuat de către laboratorul anti-malware de la Panda Security, care a monitorizat si analizat principalele atacuri Black Hat SEO din ultimele trei luni, 65% dintre site-urile false sunt poziţionate ca aparţinând bancilor. În cea mai mare parte, acestea se prezintă drept bănci cu scopul de a fura datele de autentificare ale utilizatorilor. În acelaşi timp, magazinele online şi site-urile de licitaţii sunt, de asemenea, populare (27%), eBay fiind printre cele mai des utilizate. Totodată, instituţiile financiare (gen fonduri de investiţii sau brokeri) şi organizaţiile guvernamentale cumulează 2,3%, respectiv 1,9% din totalul site-urilor false. Platformele de plată, având Paypal şi furnizorii de internet în prim-plan, sunt pe locurile 5 şi 6, în timp ce site-uri de jocuri ca \'World of Warcraft\', completează clasamentul. Începând cu anul 1990, misiunea PandaLabs a constat în detectarea şi eliminarea noilor ameninţări cât mai rapid posibil, oferind clienţilor un grad maxim de securitate. La ora actuală, 99,4% dintre programele maliţioase detectate de PandaLabs sunt analizate prin sistemul Collective Intelligence, acesta fiind completat de activitatea mai multor echipe specializate în diverse tipuri de malware (viruşi, viermi, troieni, spyware, phishing, spam etc.).