Hackerii se îmbogăţesc de pe urma şantajului online

Paralizarea site-urilor prin flooding, un tip de atac informatic căruia i-a căzut victimă şi Twitter în ultimele zile, este un fenomen care se dezvoltă din ce în ce mai mult pe internet, pentru că se dovedeşte profitabil pentru autori, care cer răscumpărări pentru deblocare. Modul de operare este foarte cunoscut printre hackeri. Aceştia lansează un atac de tip denial of service (DOS), care constă în trimiterea intenţionată a unui număr prea mare de cereri de accesare, cărora pagina electronică nu le face faţă, după care cer o răscumpărare pentru a pune capăt atacului. Specialiştii IT din alte ţări sînt de părere că cererile de răscumpare online se dezvoltă pe zi ce trece, însă companiile refuză să colaboreze pentru stoparea fenomenului. De cele mai multe ori victimele atacurilor sînt magazinele online, site-urile de pariuri şi băncile. În toate aceste cazuri, blocarea unui site timp de cîteva ore înseamnă pierderi substanţiale, de ordinul miilor de euro. Adesea, companiile aleg să plătească o răscumpărare de zeci de mii de dolari în loc să aibă site-ul blocat timp de mai multe ore, iar răscumpărările sînt trecute în contabilitate ca taxe pentru consultanţă în domeniul securităţii informatice. Specialiştii IT spun că aceste atacuri sînt greu de contracarat şi este imposibil să te pregăteşti, iar soluţiile care există sînt foarte costisitoare. Şantajul a devenit cea mai profitabilă metodă de atac informatic, consideră experţii, precizînd că organizaţiile infracţionale informatice au venituri de miliarde de euro pe an. Se pare totuşi că această metodă de atac are şi limite întrucît hackwerii trebuie să ridice banii ceruţi ca recompensă fără să fie detectaţi, apoi să îi spele, ceea ce nu e chiar aşa de uşor. În aceste condiţii, unii hackeri se orientează spre atacuri mai modeste, cum ar fi şantajarea persoanelor particulare. Cu ajutorul unor programe care circulă pe internet, hackerii distrug sau criptează un număr de date de pe un calculator şi cer apoi proprietarului acestuia o răscumpărare pentru a le restitui, însă nu de fiecare dată acesta îşi recuperează informaţiile din calculator. Experţii avertizează că acest tip nou de şantaj se extinde şi în cazul telefoanelor mobile.