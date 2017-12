Hadouken!, la B’estFest 2011

După Skunk Anansie, Pendulum, Asian Dub Foundation, Flogging Molly şi House of Pain, Hadouken! este cel mai recent nume confirmat în programul celei de-a patra ediţii B’estFest. Festivalul se va desfăşura în perioada 1-3 iulie, într-un spaţiu verde din nordul Bucureştiului, în zona Pipera-Tunari.

Originară din Leeds, Marea Britanie, trupa new-rave Hadouken! a fost înfiinţată în octombrie 2006, de către producătorul James Smith, împreună cu iubita sa, Alice Spooner (sintetizator), Daniel \"Pilau\" Rice (chitară), Nick Rice (tobe) şi Christopher Purcell (chitară bass). Stilul muzical al trupei, new - rave cu numeroase influenţe, s-a cristalizat, de-a lungul timpului, ajungând să includă elemente techno şi sample-uri din jocuri video. După două albume de succes, „Music for an Accelerated Culture” (2008) şi „For the Masses” (2010), premiul pentru \"Best Electronic Artist/DJ” obţinut la BT Digital Music Awards 2008 şi o serie de show-uri explozive în cadrul celor mai cunoscute festivaluri din lume, Hadouken! va concerta în România, pe data de 3 iulie, în ultima zi de festival.

Biletele vor putea fi achiziţionate la preţuri promoţionale, cu 20 % reducere din preţul întreg, respectiv 95 de lei pentru o zi, 215 lei pentru abonamentul de 3 zile, iar pentru cei care doresc şi acces în camping, pe durata festivalului, la abonamentul de 215 lei se va adauga şi un voucher de 10 lei. Promoţia este valabilă doar până pe data de 22 martie, pe www.myticket.ro şi în reţeaua magazinelor Diverta.