Hagi a primit trofeul „Golden Foot”

Fotbalul românesc are, din nou, motive de mândrie datorită lui Gheorghe Hagi, care a primit ieri, din partea prințului Albert de Monaco, trofeul „Golden Foot”, echivalentul „Hall of Fame-ului” fotbalului, pentru extraordinara sa carieră. După ce duminică seară, la Monte Carlo, Hagi, francezul David Trezeguet și rusul Rinat Dasaev au dat lovitura de începere a partidei AS Monaco - Lorient, din etapa a 6-a a campionatului primei ligi din Franța, în calitate de invitați speciali ai clubului monegasc, ieri a fost o zi de neuitat pentru „Regele” fotbalului românesc. După ce au primit trofeul „Golden Foot”, Hagi, Trezeguet și Dasaev și-au imprimat, fiecare, în cadrul unei ceremonii, și talpa piciorului pe aleea „Promenada Campionilor” de pe riviera monegască. Și argentinianul Daniel Alberto Passarella a primit, ieri, trofeul „Golden Foot” acordat legendelor fotbalului. Supranumit de presa internațională „Maradona din Carpați”, Hagi a evoluat la trei turnee finale ale Campionatului Mondial (1990, 1994 și 1998) și la trei turnee finale ale Campionatului European (1984, 1996 și 2000). Printre fotbaliștii de legendă care au primit trofeul „Golden Foot”, începând cu anul 2004, se numără Pele, Maradona, Eusebio, Di Stefano, Platini, Best, Puskas, Ronaldo, Paolo Rossi, Romario, Zidane, Ronaldinho, Roberto Baggio sau Iniesta.

DUPĂ MONTE CARLO, URMEAZĂ TIMIȘOARA

Pentru FC Viitorul, ocupanta locului secund în ierarhia Ligii 1, urmează întâlnirea din 16-imile de finală ale Cupei României-Timișoreana la fotbal, din deplasare, cu Ripensia Timișoara (Liga a IV-a). În vederea acestei confruntări, echipa lui Hagi va pleca chiar în ziua meciului, miercuri dimineață, de la Constanța, cu autocarul, până la București și apoi, cu avionul, până la Timișoara.

Duminică seară, în cele două meciuri disputate în cadrul etapei a 11-a din Liga 1, s-au înregistrat următoarele rezultate: Petrolul Ploieşti - CS U. Craiova 0-1 (Ivan 2) și FC Botoşani - Dinamo București 1-1 (Cabrera 27 / Essombe 45+2). Aseară, după închiderea ediției, s-a disputat ultima partidă a etapei, FC Steaua București - Concordia Chiajna. Clasament: 1. Astra 21p (golaveraj: 21-16), 2. FC VIITORUL 20p (20-10), 3. Pandurii 19p (14-11), 4. Dinamo 18p (12-7), 5. ASA 17p (11-7), 6. FC Steaua 16p (9-6), 7. Craiova 15p (11-9), 8. CFR* 13p (16-10), 9. Poli 12p (6-12), 10. Iași 12p (6-13), 11. Concordia 9p (10-13), 12. Botoșani 8p (7-13), 13. Voluntari 5p (6-17), 14. Petrolul* 2p (7-12). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.