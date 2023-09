Hagi: Am început tactic, foarte prost meciul...am schimbat însă sistemul

Gheorghe Hagi, a declarat, în conferinţa de presă de după victoria cu FC Urartu(3-2), care i-a adus calificarea în turul al treilea preliminar al Europa Conference League, că formaţia sa a început foarte prost meciul din punct de vedere tactic şi că secretul a constat în schimbarea sistemului de joc.

"A trebuit să ne adaptăm la climă, la teren, la altitudine, pentru că am înţeles că sunt 1.200 de metri... şi, bineînţeles, la adversar. Am început tactic foarte, foarte prost meciul, în timp ce adversarul a jucat mult mai bine decât noi pentru că l-am lăsat să paseze şi să combine. Am schimbat însă sistemul, aşa cum am făcut şi acasă. Secretul a stat în sistemul pe care l-am schimbat, pentru că apoi am fost mult mai agresivi şi am pus mai multă presiune şi i-am pus în dificultate. E clar că noi avem potenţial, suntem campioana României. Avem putere să revenim şi am făcut-o din nou azi (joi, n.r.). Am reuşit să punem presiune în repriza a doua, iar ei nu au mai putut, deci fizic cred că am stat mai bine ca ei. În plus, am fost mai puternici mental în repriza a doua", a afirmat Hagi.