Hagi are încredere în proiectul de la Viitorul

În ciuda parcursului slab din ultimele 12 etape ale Ligii 1 la fotbal, când FC Viitorul Constanţa nu a obţinut nici măcar o victorie, Gică Hagi a declarat că nu este dezamăgit de evoluţia echipei sale, iar obiectivul rămâne în continuare promovarea jucătorilor tineri.

„Nu sunt dezamăgit de evoluţia Viitorului. Obiectivul nostru este să producem jucători. Şi eu cred că suntem cel mai bun exemplu din România de când este România. Avem 30 de jucători la loturile naţionale, aşa că noi şi când pierdem, câştigăm. La ultimul meci am promovat alţi jucători de sub 18 ani titulari, cu orice risc. Acesta este obiectivul nostru, mergem pe acest proiect. Acum suntem tineri, de fapt bebeluşi. Şi anul acesta doar două echipe ne-au depăşit, Steaua Bucureşti şi Gaz Metan Mediaş. Am jucat prost în aceste meciuri şi am primit multe goluri. În rest, ne-am bătut de la egal la egal cu toate echipele. Nu am fost sub adversari foarte mult. Atât putem, mai sunt nouă meciuri şi încercăm să obţinem puncte ca să rămânem în prima ligă”, a spus “Regele”, care a adăugat că Denis Alibec este cel mai bun atacant din prima ligă: „Eu mi-am făcut datoria faţă de el, din bunătatea mea. Am întins o mână unui jucător talentat, într-un moment dificil. L-am adus unde trebuie, acum este băiat mare, o să vadă unde este mai bine pentru el. Talent i-a dat Dumnezeu, dar trebuie să muncească foarte mult. Alibec este cel mai talentat număr 9 al României de la generaţia ‘88. Acum are ritm, intensitate, a revenit la o formă bună şi rămâne să demonstreze dacă vrea să fie cel mai bun. Eu mi-am făcut datoria să-l pun înapoi pe piaţă. Restul ţine de el”.

SE ÎNTOARCE LA ANTRENORAT. Cel mai bun fotbalist român din toate timpurile a mărturisit că îi este dor de postura de antrenor şi că sunt şanse mari să revină pe bancă în viitor. „Acum învăţ, am Academie, probabil în viitor o să mă întorc în iarbă. Viaţa o să-mi arate dacă o să ajung să îl antrenez pe fiul meu, Ianis. Cel mai important este să vedem dacă Ianis ajunge fotbalist, ca să pot să îl antrenez eu. Mi-e dor de antrenorat, normal. Dar acum muncesc 24 de ore. La antrenorat nu munceşti atât. Acum şi când dorm mă gândesc la fotbal. Am Academie şi trebuie să avem grijă de vreo 300 de copii”, a explicat Hagi.

VÂNĂ, SUSPENDAT DOUĂ ETAPE. Eliminat în min. 84 al întâlnirii cu Oţelul Galaţi, atacantul Viitorul Ionuţ Vână a fost suspendat două etape şi amendat cu 2.000 de lei. În plus, Comisia de Disciplină a LPF a sancţionat dur clubul gălăţean, cu o amendă de 15.000 de lei, pentru incidentele comise de fanii grupării de la malul Dunării în timpul partidei de la Constanţa.