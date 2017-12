Hagi, asaltat de fani la “Mundialito”

Ieri a început în Portugalia, în localitatea Vila Real de Santo Antonio, a 17-a ediţie a turneului internaţional “Mundialito“, la care participă şi echipa de juniori E (jucători născuţi în 1998 şi 1999) a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“. Sâmbătă seară, micuţii jucători constănţeni au trăit emoţiile unei festivităţi de deschidere aşa cum întâlneşti doar la Campionatul Mondial de fotbal. Cochetul stadion cu o capacitate de 10.000 locuri din localitatea portugheză care are 11.000 locuitori s-a bucurat şi de prezenţa uneia dintre cele mai importante personalităţi ale fotbalului mondial, Gheorghe Hagi. “Regele” nu a scăpat de admiratorii din întreaga lume, antrenori, oficialităţi şi jucători dorind să se pozeze alături de cel mai bun fotbalist român din toate timpurile. “Hagi - Rumania”, sau “El este unul dintre cei mai mari fotbalişti din toate timpurile. Este Maradona din Carpaţi”, erau câteva dintre explicaţiile antrenorilor pentru cei mai mici dintre jucătorii care nu au avut prilejul de a-l vedea evoluând pe Hagi. Nu în ultimul rând, preşedintele turneului, cel care face posibilă desfăşurarea competiţiei an de an, Ricardo Godoy, a amintit în deschiderea oficială a turneului că printre invitaţii de marcă se numără Gică Hagi şi portughezul Pepe, jucătorul lui Real Madrid fiind accidentat de mai multă vreme. În prezenţa a 7.000 de spectatori, fastuoasa ceremonie de deschidere a început cu prezentarea tuturor echipelor participante şi a uimit întreaga asistenţă prin desfăşurarea ei. Mascote şi copii îmbrăcaţi în costumele naţionale ale ţărilor participante au defilat alături de cei aproximativ 3.000 de jucători, 400 de antrenori şi alţi oficiali ai celor 140 de echipe participante la toate categoriile turneului, care au reprezentat 70 de cluburi din întreaga lume. Festivitatea de deschidere a continuat cu focuri de artificii şi prezentarea carului alegoric. Unul deosebit şi care a adus din nou cinste fotbalului românesc, imaginea lui Gică Hagi fiind prezentă pe carul alegoric alături de alte două nume importante ale fotbalului mondial: Cristiano Ronaldo şi Samuel Eto’o. Nu în ultimul rând, organizatorii au anunţat deja şi locul de desfăşurare al ediţiei viitoare a competiţiei, aceasta urmând să se desfăşoare, ţineţi-vă bine, pe un un imens vas de croazieră, “Liberty of the Seas”, care poate transporta 4.282 de persoane!

BUCURII ŞI... LACRIMI. Duminică, în primul meci disputat la acest turneu în Grupa a 24-a, echipa de juniori E (născuţi 1998-1999) a Academiei “Hagi”, a învins, cu 5-1 (3-0), formaţia portugheză GDRC os Sandinenses (Guimaraes) prin golurile reuşite de Nicolae Cârnaţ 4 şi Mircea Manole. „Am avut emoţii înainte de meci, însă apoi totul a fost bine. Vrem să ajungem în finală”, a spus, la final, cel mai bun jucător al meciului, Cârnaţ. „Este o experienţă extraordinară pentru copii. Este foarte bine că au şansa de a juca multe meciuri. Acest lucru contează cel mai mult, nu rezultatele”, a declarat Hagi. Iată şi formaţia folosită în acest prim joc de antrenorul Marius Codescu: Dur - Bozoancă, Gheorghe, Căpuşă, Dumitrescu, Iani, Hagi, Cârnaţ; au mai intrat: Eşanu, Manole, Ţăranu, Trancă şi Anghel. În cel de-al doilea joc al zilei, Academia “Hagi” a pierdut surprinzător, scor 1-2 (1-0), în faţa formaţiei E. de Futbol de Conil (Cadiz - Spania), golul nostru fiind reuşit de Trancă. Finalul jocului i-a găsit pe puştii Academiei cu ochii în lacrimi, însă şi cu o dorinţă mai mare ca în partidele următoare să demonstreze că această înfrângere a fost o întâmplare. În acest meci au jucat: Dur - Bozoancă, Căpuşă, Trancă, Hagi, Manole, Iani, Cârnaţ; au mai intrat: Chirilă, Moldoveanu, Rusu şi Gheorghe. În celelalte partide din această grupă, duminică s-au consemnat rezultatele: Juventus Torino (Italia) - CD Nacional Madeira (Portugalia) 2-2, Bondi United (Australia, s-a retras din competiţie) - FC Sao Luis (Faro - Portugalia) 0-3, Bondi United - CD Nacional Madeira 0-3, GDRC os Sandinenses - FC Sao Luis 0-4.

Astăzi, Academia “Hagi” va susţine un singur joc, de la ora 17.00 urmând să întâlnească pe Juventus Torino.