Hagi: „Exclud inițiativa ca stadionul Constanței să se numească Gheorghe Hagi”

08:20:42 / 12 Mai 2019

idei inutile care aduc bani

E nevoie de un spital modern in Constanta si dotarile necesare nu de stadion, defapt avem unul de care nu s-a ocupat nimeni,unul nou e inutil va avea aceeasi soarta si in fond cine sa joace pe el daca nu avem echipa si sponsori.Da ideea e buna ptr a mai sterpeli ceva bani in mandatul viitor daca mai pupati la putere .