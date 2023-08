Hagi: Farul trebuie să joace cea mai bună versiune ca să putem trece de Urartu

Gheorghe Hagi a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa trebuie să prezinte cea mai bună versiune a sa la meciul cu Urartu (Armenia), din turul doi preliminar al Europa Conference League, pentru a putea spera la calificare.

Sunt două meciuri foarte grele, jucăm cu o campioană şi e clar că nivelul e mult mai mare. Totul devine mult mai greu, dar nimic nu este imposibil. Am analizat adversarul în cele două meciuri jucate până acum, sperăm să fim inspiraţi", a declarat Hagi.

"Venim după un prim tur în calificări la Champions League în care am făcut greşeli şi lucruri pe care nu trebuia să le facem. Dezamăgirea a fost mare. Vine acum o nouă provocare, tot o calificare în Europa, unde trebuie să ridicăm concentrarea, atitudinea şi determinarea. Trebuie să jucăm cea mai bună versiune a noastră ca să putem să trecem acest tur.

Hagi subliniază că Farul trebuie să își depășească propriile limite, confruntându-se cu echipa campioană a Armeniei, un adversar tenace ce excelează în atac și defensivă.

"Vorbim de echipa campioană a Armeniei, e clar că ştie să joace fotbal, ştie să atace, să se apere. Noi trebuie să fim mai buni ca ei, să avem ritmul şi intensitatea jocului mai bune decât ei. Ambele meciuri trebuie să le jucăm foarte bine. Din analiza mea am văzut o echipă care reacţionează foarte bine, care joacă şi acasă şi în deplasare cu personalitate şi încearcă să-şi impună jocul. Noi trebuie să ne autodepăşim indiferent cu cine am juca, nu suntem favoriţi. Farul se dezvoltă şi încearcă să aibă o mentalitate de campioni", a adăugat Hagi.

Tehnicianul îndeamnă la implicare comunitară pentru dezvoltarea Farului, accentuând necesitatea unui buget amplu și susținere prin abonamente, în vederea atingerii performanței în fotbalul românesc.

"Eu am dat mesajul, ca în doi ani să avem 15.000 de abonamente, pentru că echipa asta nu este a lui Hagi, este a oraşului. Eu sunt doar un investitor, am doar acţiuni, nu e clubul meu, e al vostru, al tuturor. Toţi trebuie să vină lângă echipa asta, e un semnal de alarmă. Am demonstrat că se poate, dar e nevoie de bani mulţi, să avem bugete ca să ieşim de unde suntem. Dacă oraşul îşi doreşte să fim cei mai buni din România, trebuie să ajungem cu bugetul la peste 10 milioane de euro", a mai spus Hagi.