Hagi: Îi respectăm pe adversari, dar ne dorim o victorie acasă

Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în partida cu Universitatea Craiova de pe teren propriu formaţia sa trebuie să se autodepăşească, deoarece adversarii au jucători de calitate în toate compartimentele.

"Urmează un meci foarte greu, contra unei echipe în formă, care are încredere. Craiova are jucători de calitate în toate compartimentele şi noi trebuie să ne ridicăm la un nivel foarte bun. Îi respectăm pe adversari, dar ne dorim o victorie acasă şi sperăm să o obţinem. Trebuie să ne autodepăşim, pentru că Universitatea Craiova are un lot foarte bun, un antrenor cu experienţă şi traversează o formă foarte bună", a spus tehnicianul.