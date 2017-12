Hagi își dorește ca FC Farul să fie mai puternică decât FC Viitorul

Vestea că FC Farul a ajuns în Liga a 3-a a fost primită cu dezamăgire de Gheorghe Hagi, care a declarat că alb-albaştrii ar trebui să fie echipa fanion de la malul mării, iar primul pas către revigorarea clubului ar fi construirea unui stadion modern la Constanţa: “Normal că-mi pare rău că a ajuns Farul în Liga a 3-a. Să se facă ceva ca Farul să fie cea mai puternică din Constanţa, iar noi să fim formatori şi să le dăm jucători. Asta ar fi super! Ca oraş suntem în primele patru din România, să avem şi o echipă care să se bată la titlu! Eu nu pot să o creez. Obligaţia fiecărei Primării sau Consiliu Judeţean este să facă un stadion. Pe urmă să-l închirieze, dar să facă infrastructura. Ca privat, este foarte greu să faci un stadion. Să avem o echipă fanion, care să facă performanţă, să fie puternică, să fie a oraşului. Eu rămân cu Academia şi dau jucători”.

“FC Viitorul este un formator de jucători”

În privinţa eventualelor plecări de la FC Viitorul, Hagi a declarat că este deschis la negocieri cu orice club din România, însă doar Steaua are puterea financiară de a transfera pe sume importante. “Cât sunt aici, Tănase şi Marin să se concentreze şi să dea randament, să ne ajute. Dacă vor avea posibilitatea să plece, bine, dacă nu, mai rămân un an şi va veni şi acel moment. Sunt enervanţi de tineri şi, dacă vor face un sezon la fel de bun ca cel de anul trecut, vor pleca. M-aş bucura să fie şi alte cluburi din România care să-i poată lua, dar, din păcate, doar Steaua plăteşte. Dacă celelalte cluburi ar sta financiar bine, Astra, Dinamo sau Craiova, să cumpere. Eu îmi apăr clubul şi nu am simpatii. Trebuie să fii deschis, să lucrezi cu toată lumea, dar Steaua are buget şi plăteşte, de aceea cumpără jucători. Când CFR Cluj a avut buget, a cumpărat şi ea. Pe Larie, de exemplu. Dacă Dinamo vrea un jucător de la noi, de ce nu? Dar jucătorii au o cotă şi noi trebuie să avem grijă de bugetul nostru. Nu poţi să aduci tot timpul bani de acasă. O afacere bună produce, nu? Noi am investit, avem nişte jucători tineri şi, chiar dacă riscăm să mai luăm câte un 5-0, îi trimitem pe teren. Aţi văzut schimbările din meciul cu Gent, trei tineri. Cine mai facem asta? Eu pot, pentru că nu am presiunea conducerii că mă dă afară. Acesta-i avantajul. Dacă eram la alt club, credeţi că-i băgam? Păi eram dat afară după 5-0! Este bine, pentru că aceşti copii au o şansă să crească. Acum şapte ani, am riscat şi am investit în tineri. Să fie clar, FC Viitorul asta va face totdeauna, va forma jucători şi îi va da altor cluburi. Nu am partis-pris cum se insinuează, colaborăm bine cu toată lumea”.

