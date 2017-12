Hagi l-a atacat dur pe selecționerul naționalei de tineret

La conferința de presă de la finalul meciului cu Concordia Chiajna, scor 2-1, disputat luni seară la Ovidiu, managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a răbufnit la adresa selecționerului naționalei de tineret a României, Cristian Dulca, pe care l-a acuzat că nu îi selecționează pe jucătorii promovați de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” și că aruncă vina pentru lipsa rezultatelor pe umerii tinerilor fotbaliști. „Eu vreau să-mi văd de drumul meu, dar sunt nişte lucruri clare! Eu nu-ţi fac convocările, Cristi, dar nici nu pot fi de acord cu anumite lucruri. Eşti prietenul meu şi ţi-o spun. Reprezinţi România şi noi vrem performanţă! Trebuie să-ți asumi rezultatele, nu să dai în jucători! Dulca e prietenul meu, dar generaţia '94-95 este cea mai bună din România! Sunt jucători cu nemiluita în prima ligă şi sunt buni de tot! Are un lot nemaipomenit! Vreo zece dintre ei or să ajungă la naţionala mare. Este o generaţie fantastică, nu blah, blah, blah. Şi nu se face nimic, pierdem cu bulgarii acasă, cu Danemarca. Nu puneţi tunurile pe jucători! Toată lumea vorbeşte de Tănase, dar de Rotariu nu spune nimeni? Că vrea să intre, că nu vrea! Înseamnă că sunt probleme. Dacă Rotariu este chemat de Daum, apoi se duce la tineret şi nu joacă, ce să facă? Să înghită? Marin la fel! Vine de la lotul mare şi este rezervă la tineret! Păi Daum i-a chemat degeaba? Ţi-ai asumat asta, asumă-ţi şi rezultatul! Nu mai daţi în jucători, că au nevoie de susţinere! Dacă eu dădeam peste aceste lucruri, până la 23 de ani nu mă vedeaţi la niciun lot. M-a văzut un om cinci minute la un meci şi m-a luat la echipa mare. Îl cheamă Mircea Lucescu! Orice tânăr are nevoie de mentori şi profesori, iar noi trebuie să fim cei mai corecţi. Asta a fost şansa mea. Nea Ioji la Constanţa, că m-a descoperit şi mi-a spus ce trebuie să fac, şi nea Mircea când eram nimeni, un copil cu trei meciuri în prima ligă! M-a crescut la echipa mare!”, a acuzat Hagi.

CINCI JUCĂTORI MARGINALIZAȚI

Managerul tehnic al constănțenilor a dezvăluit și numele jucătorilor la care face referire: Mihai Bălaşa, Cristi Manea, Florin Tănase, Alexandru Mitriţă și Răzvan Marin. „Este incredibil cum cel mai bun fundaş al României nu este chemat la lot. A jucat toate meciurile în Serie B, a promovat cu Crotone, joacă în străinătate şi nu este convocat. Întrebaţi-l pe Iovan despre Bălaşa la lotul naţional! Profesor! Şi el dispare din lot, chiar dacă joacă. Păi ce facem? De doi ani nu e chemat şi poate să joace pe orice post în apărare! E mai bun decât toţi fundaşii din România. Manea a jucat în echipa naţională de seniori şi nu este chemat la lot. De ce nu joacă cel mai scump jucător de această vârstă? Anul trecut, în vară, când nu era pregătit, a fost chemat şi a jucat fundaş stânga. Acum, când este în lot, este pregătit, joacă şi trece printr-un moment greu, că i-a murit tatăl, nu este convocat. Lider de generaţie, promovat la naţionala mare! Doar nu am făcut eu blat cu Piţurcă?! De asta chiar nu puteţi să mă acuzaţi! Tănase nu are nimic de demonstrat! A demonstrat la Viitorul cine este! Cel mai bun jucător român sub 21 de ani! Are mai multe goluri marcate decât Stanciu şi nu a jucat la Steaua. Că nu ştie dacă-l mai cheamă! Păi Cristi, se termină campania şi el este născut în ’94. Unde să-l mai chemi? O să meargă la echipa mare, că-l cheamă Daum! Anul trecut, a venit de la echipa mare, 700 de kilometri până la Tg. Mureş, a jucat 15 minute şi s-a accidentat la gleznă. Atunci s-a paradit, la tine! Nu am spus nimic! De ce nu este convocat Mitriţă? Joacă în Serie A. Alţii nu joacă şi sunt chemaţi. Echipa naţională de tineret pierde! Păi să vă uitaţi câte goluri dădeau cu Tănase şi Mitriţă la Moldovan, dar şi la Dulca, la început! Ce s-a întâmplat? Iar se bagă vreo chestie disciplinară, că-i de la Academie! Spunem că nu avem arie de selecţie, dar îi lăsăm acasă pe cei mai buni. Nu puteţi voi, de la tineret, să vă atribuiţi promovarea lui Marin la echipa mare! Nu, nici vorbă! E munca mea, Cristi, nu a ta! Marin a jucat două zile la tine! Voi selectaţi, noi, cluburile, antrenăm! Federaţia are nevoie de cluburi! Cluburile sunt cei mai mari piloni, iar federaţia trebuie să aibă grijă de noi! Noi formăm jucători, noi îi furnizăm vouă, nu voi nouă! Marin la noi a jucat, nu la voi! Când l-a luat Daum, nici nu ştia unde-i naţionala de tineret! A jucat doar două meciuri!”, a spus cel mai bun fotbalist român din toate timpurile.

