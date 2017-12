Hagi, mulțumit de egalul cu CFR

Cu o echipă mult schimbată față de sezonul trecut, FC Viitorul a început noul sezon al Ligii 1 cu un rezultat de egalitate pe teren propriu, scor 2-2, în fața uneia dintre fruntașele întrecerii interne, CFR Cluj. Constănțenii s-au arătat mulțumiți de punctul obținut, mai ales că au revenit spectaculos, după ce oaspeții aveau un avantaj de două goluri după primul sfert de oră. „Am avut puterea să revenim, am avut controlul jocului, bazat pe o construcție și o circulație a balonului foarte bune, și ne-am creat multe ocazii. Sunt mulțumit, cu toate că am obținut doar un egal. Echipa este construită să joace fotbal, dar nu am avut forța lor. Au jucat direct pe poartă, iar acest lucru ne-a pus în dificultate la începutul meciului și am suferit foarte tare. Nu avem omogenitate, pentru că am schimbat mulți jucători, care au nevoie de o perioadă de adaptare. Unii nu sunt sută la sută din punct de vedere fizic, cum ar fi Achim, care a venit târziu și are doar șapte zile de antrenamente, sau Ciupe, care nu a fost nici măcar pe foaia de joc. Niciodată nu a început campionatul atât de devreme și, cu timpul, vom face o echipă frumoasă”, a spus antrenorul Gică Hagi, care a mulțumit publicului pentru susținere: „Publicul a fost superb. Chiar și la 2-0 a fost alături de noi și a crezut în continuare, chiar dacă, sincer să fiu, unii dintre noi, pe bancă, ne făceam deja griji să nu cumva să luăm multe goluri”.

„Este bine că am câștigat un punct, ținând cont că am început foarte prost meciul și am primit repede două goluri. Suntem fericiți că am reușit să revenim și să egalăm. În următoarele etape, veți vedea o altă echipă a Viitorului, care o să câștige foarte multe meciuri”, a adăugat mijlocașul Florin Tănase.

Scăpați de emoțiile debutului pe propria arenă din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, constănțenii se pregătesc deja pentru al doilea meci oficial al sezonului, programat luni, de la ora 21.00, în fieful uneia dintre reprezentantele României în UEFA Europa League, FC Botoșani.