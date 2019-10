Hagi o consideră pe Simona Halep o sportivă puternică, din toate punctele de vedere

Managerul tehnic al formaţiei FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, a vorbit în cadrul conferinţei de presă de joi şi despre participarea Simonei Halep la Turneul Campioanelor de la Shenzhen. Hagi o consideră pe Halep o sportivă matură, care are experienţă şi este puternică din toate punctele de vedere.

„Am văzut-o foarte bine în primul meci. Nu am văzut meciul doi, dacă nu m-am uitat nu a făcut bine. Am văzut-o în primul meci a arătat foarte bine, e puternică, are experienţă, când vorbim de Simona, vorbim că a devenit cea mai bună, adică să câştige. Depinde de ea, depinde de momentul ei, ea deja e un sportiv cunoscut, puternic, la nivelul cel mai înalt, mondial. Aşa că nu mai suntem să vorbim de Simona la început, acum ea e consacrată, experimentată, a devenit şi mai în vârstă puţin faţă de celelalte. Are de toate acum. Ea are acum grijă de ea, ea ştie ce îi trebuie. E matură, e puternică, aşa o văd eu, e puternică din toate punctele de vedere. Tot ce face ea îmi arată un sportiv foarte puternic”, a declarat Gică Hagi.

Vineri, nu mai devreme de ora 14.00 (în direct la Digi Sport 2), la Shenzhen, în etapa a treia din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, Simona Halep (locul 5 WTA) va susţine partida decisivă pentru prezenţa în semifinale, fiind obligată să o învingă pe Karolina Pliskova (Cehia, locul 2 WTA) pentru a face pasul în penultimul act.