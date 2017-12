Hagi, premiat de preşedintele FRF

Proiectul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“ este deja un succes, chiar dacă a trecut doar un singur an de la înfiinţarea acesteia. Rezultatele obţinute de toate echipele de juniori la turneele finale ale Campionatului Naţional, sezonul 2009-2010, dar şi organizarea unor turnee internaţionale cu participarea unora dintre cele mai puternice cluburi din lume, l-au determinat pe preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, să vină, personal, la Constanţa, pentru a lăuda progresul încă din primul sezon şi iniţiativa Academiei în privinţa celor două turnee organizate în această lună.

Mircea Sandu a fost prezent, ieri dimineaţă, la stadionul “Farul“ pentru a-i înmâna lui Gheorghe Hagi, înaintea partidei dintre Dinamo Kiev şi Academia “Ferenc Puskas” Budapesta, din Grupa A de la Cupa “Stelele Estului”, o plachetă din partea FRF şi pentru a-i mulţumi pentru ceea ce face la Academia de fotbal care îi poartă numele. „Apreciez foarte mult acest proiect pe care îl are Gică Hagi şi, în semn de apreciere şi de respect, am ţinut să fiu prezent la Constanţa şi să îi aduc drept mulţumire o plachetă care să însemne recunoaşterea acestei activităţi. Este un câştig imens faptul că Gică Hagi vrea să organizeze aceste turnee an de an. În mod sigur, şi noi, federaţia, vom demara un turneu, cel mai probabil cu echipa naţională Under 17, în mai multe zone ale ţării. Să sperăm că viitorul fotbalului românesc se va mândri cu ce face Hagi astăzi, iar această iniţiativă trebuie să fie un exemplu pentru toate cluburile mari din ţară pentru a-şi crea propriile academii şi a-şi promova apoi propriii jucători“, a declarat preşedintele FRF. „Mulţumesc preşedintelului federaţiei pentru că a venit să vadă ce facem noi la Constanţa şi, aşa cum am mai spus, scopul nostru este de a-i ajuta pe copii să crească. Nu vor putea creşte decât dacă vor avea cât mai multe competiţii la care să participe“, consideră Gheorghe Hagi.