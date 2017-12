Hagi şi-a lansat DVD-ul la Constanţa

Cel mai bun jucător român din toate timpurile, Gheorghe Hagi a revenit ieri în oraşul său natal, Constanţa, cu ocazia unui eveniment special. Fostul căpitan al “tricolorilor” şi-a lansat DVD-ul “Hagi, Volumul I, Naţionala”, care conţine imagini din meciurile disputate de acesta în tricoul naţionalei României. Lansarea DVD-ului la Constanţa a fost însoţită de o sesiune de autografe desfăşurată în Hypermarketul “Carrefour”, la care au participat sute de constănţeni. “Regele” a fost asaltat de fani încă de la intrare, oprindu-se de nenumărate ori pentru a acorda autografe şi pentru a se fotografia cu admiratorii săi. Vizibil emoţionat, Hagi a deschis evenimentul pe acordurile celebrei melodii a formaţiei Holograf, “Să nu-mi iei niciodată dragostea”, cea care a acompaniat şi gala de retragere a celebrului fotbalist. Cu zîmbetul pe buze, “Regele” şi-a pus semnătura pe sute de coperţi ale DVD-urilor, dar şi pe mingi şi chiar şi pe un tricou al echipei Real Madrid, pentru care a evoluat în trecut. Hagi a făcut fotografii cu cei prezenţi, mulţi dintre ei copii care nu au apucat să-l vadă pe viu jucînd pentru România. Din cînd în cînd, a aruncat cîte o privire melancolică pe ecranele din jurul său, unde rulau imagini cu celebrul gol înscris împotriva Columbiei la turneul final al CM din SUA în 1994. “Îmi face mereu plăcere să mă întorc acasă, la Constanţa, unde m-am lansat în fotbalul mare. Am vrut să încep cu oraşul meu natal, după premiera de la Bucureşti, pentru că aşa mi s-a părut normal, apoi voi merge prin toată ţara. Mă uit cu satisfacţie la aceste imagini şi, chiar dacă am trăit momentele pe teren, mă bucur să le revăd pe micul ecran. Marea majoritate a imaginilor provin din arhiva mea personală, pe care am pus-o la dispoziţia celor care au realizat DVD-ul. Ideea mi-a venit în urmă cu trei ani şi mă bucur că am pus-o în practică”, a spus Hagi, adăugînd că DVD-ul este dedicat în special copiilor: “Vreau să dedic DVD-ul celor care au apucat să mă vadă pe viu în teren, dar mai ales copiilor. Vreau ca cei mici să mă cunoască mai bine şi să fiu un exemplu pentru ei. Şi băiatul meu, Ianis, a văzut imaginile şi mă priveşte ca pe un idol”.

Primul proiect caritabil

DVD-ul lansat ieri este doar primul dintr-o serie de trei volume care prezintă întreaga carieră a “Regelui” şi cuprinde povestea celor 19 ani petrecuţi în tricoul naţionalei României. “Cred că cel mai frumos gol a fost cel marcat Columbiei, la World Cup, în 1994. Am şutat dintr-o poziţie dificilă şi a fost o execuţie greu de realizat. În al doilea volum vor fi imagini din meciurile de la echipele de cluburi la care am evoluat de-a lungul timpului”, a explicat Hagi. Printre cei care au venit să cumpere DVD-ul s-a aflat şi fostul său coleg de la Farul, Mihai Turcu, actualmente antrenor la o grupă de copii de la gruparea de pe litoral, însoţit de nepoţii săi. “Am jucat împreună cu nea Mihai şi este un om extraordinar, care iubeşte mult copii”, a spus “Regele”. Colecţia de DVD-uri reprezintă primul proiect caritabil iniţiat de fundaţia care îi poartă numele, toţi banii strînşi în urma vînzării DVD-urile urmînd să fie folosiţi în acţiuni caritabile.