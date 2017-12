Hagi, supărat pe elevii săi

Eşecul înregistrat luni, în fieful ultimei clasate din Liga 1, ACS Poli Timişoara, scor 0-1, l-a supărat pe managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, mai ales că acesta le atrăsese atenţia jucătorilor constănţeni că nu vor avea parte de un meci uşor în oraşul de pe Bega şi că trebuie să fie concentraţi pentru a obţine măcar un punct. La finalul întâlnirii, cel mai bun fotbalist român din toate timpurile şi-a criticat elevii, dar nu crede că aceştia şi-au privit adversarii de sus. “Ambele echipe au avut ocazii, dar până la urmă adversarii au fost mai inteligenţi, mai speculanţi decât noi, cred că a fost ziua lor. Cred că puteam mai mult, dar, din păcate, asta este. Sunt supărat pe jucătorii mei. Am pregătit meciul aşa cum trebuie, dar multe lucruri nu le-am făcut bine şi trebuie să le punem la punct. Voi discuta cu jucătorii şi vom trage concluziile. Nu este mare diferenţă între echipele de pe primele locuri şi cele de pe ultimele, campionatul este echilibrat, oricine poate să câştige sau să piardă indiferent de adversar. Am avut o perioadă bună, am fi putut câştiga cu puţină şansă şi la Timişoara, dar a ieşit altfel. Fotbalul este imprevizibil, trebuie să fii pregătit mereu de o nouă provocare”, a spus Hagi, care i-a lăudat pe internaţionalii din echipa sa, Romario Benzar și Răzvan Marin: “Cei care au fost la lot au jucat bine, ceilalţi au jucat slab”.

Gruparea de pe litoral joacă vineri, de la ora 20.30, pe teren propriu, în compania revelaţiei acestui campionat, CFR Cluj, în etapa a 13-a, ultima din tur. “Este un meci deschis.Se poate întâmpla orice. Mai sunt multe etape din acest campionat, în iarnă vor fi alte echipe, apoi se înjumătăţesc punctele”, a explicat Hagi.

