Hagi: Trebuie să ne menținem în fruntea clasamentului

Etapa a 21-a din Superliga de fotbal programează vineri, 16 decembrie, de la ora 20, meciul dintre FC Voluntari și Farul Constanța, fiind ultimul meci al anului pentru liderul clasamentului.

Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanța, Gheorghe Hagi, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că speră la o victorie în partida cu FC Voluntari pentru că ultima impresie contează înaintea finalului de an.

”E ultimul meci în acest an și e important din multe puncte de vedere. În sensul că e ultima impresie. Dacă ne uităm în spate, am avut o vară și o toamnă foarte bune, în care am făcut lucruri extraordinare.

Întâlnim un adversar experimentat, mereu am avut meciuri grele la Voluntari, dar trebuie să facem un meci complet cu ambele faze, nu cum a fost la ultimul meci. Trebuie să trecem repede peste această înfrângere pentru că echipa are calitate și să ne menținem în fruntea clasamentului.”, a declaratHagila conferința de presă.