Hagi vrea ca munca depusă la AGH să fie respectată

După ce naționala de fotbal Under 17 a României nu a reușit să învingă reprezentativa similară a Moldovei în două partide de verificare, 0-0 (la 14 septembrie) și 1-3 (la 16 septembrie), în ediția online a „Gazetei Sporturilor“ din 17 septembrie a fost publicat articolul intitulat „Academia de „petarde”. Rezultatele naţionalei sub 17 ani sunt direct influenţate de puştii lui Gheorghe Hagi” (ulterior, titlul a fost schimbat în „Academia nu dă randament! Rezultatele naţionalei sub 17 ani sunt direct influenţate de puştii lui Gheorghe Hagi”). Ca urmare a acestui articol, Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” (AGH) a dorit să facă anumite precizări într-o scrisoare deschisă către mass-media şi Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal.

1) După 5 ani de muncă în care s-au efectuat investiţii la nivel de infrastructură, mass-media constatând că baza sportivă AGH este cea mai modernă din România, constatăm cu stupoare că un cotidian important de sport, „Gazeta Sporturilor“, a ajuns să jignească copii minori (făcându-i „petarde”) prin intermediul unui ziarist care nici măcar nu a avut decenţa să-şi semneze jignirile adresate acestor copii. Generaţia 1998 a AGH a realizat o serie de performanţe de excepţie la nivel de club (ex: dubli campioni naţionali la Juniori D şi C, campioni la Cupa Stelelor Estului contra lui Galatasaray, Academia Puskas şi Partizan Belgrad, victorii de răsunet contra lui Juventus Torino, AZ Alkmaar sau VfB Stuttgart etc.), cât şi la nivel de echipa naţională.

În continuare vă enumerăm toate rezultatele înregistrate de lotul naţional - Generaţia 1998, de unde se pot observa performanţele jucătorilor Academiei Hagi - Rezultatele României, Generaţia 1998

09.10.2012: România U15 - Moldova U15 3-1 (Ianis Hagi, Andrei Ciobanu, Tiberiu Căpuşă)

11.10.2012: România U15 - Moldova U15 2-1 (Andrei Ciobanu, Florinel Coman)

27.11.2012: România U15 - Turcia U15 4-3 (Florinel Coman, Andrei Ciobanu, Ianis Hagi , Nicolae Cârnaț)

29.11.2012: România U15 - Turcia U15 2-2 (Robert Grecu 2)

*22.08.2013: Moldova U16 - România U16 1-1 - *jucătorii Academiei Hagi nu au participat la această acţiune a echipei naţionale U16

08.11.2013: România U16 - Belarus U16 5-0 (Ianis Hagi 2, Florinel Coman)

10.11.2013: România U16 - Belarus U16 1-3 (Florinel Coman)

16.04.2014: România U16 - Cehia U16 4-2 (Florinel Coman, Robert Grecu 2, Andrei Ciobanu)

18.04.2014: România U16 - Bulgaria U16 2-1 (Robert Grecu, Florinel Coman)

20.04.2014: România U16 - Serbia U16 1-2 (Florinel Coman)

17.06.2014: România U16 - Macedonia U16 4-1 (Virgil Ghiţă, Florinel Coman, Andrei Ciobanu 2)

19.06.2014: România U16 - Macedonia U16 2-2 (Ianis Hagi)

14.09.2014: România U17 - Moldova U17 0-0

16.09.2014: România U17 - Moldova U17 1-3

În concluzie, rezultă 13 partide susţinute de Generaţia 1998 a naţionalei României (la care au participat jucătorii Academiei Hagi) cu următorul bilanţ: 13 meciuri - 7 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri.

În total s-au marcat 31 de goluri, 27 dintre acestea fiind reuşite de jucătorii Academiei Hagi. Cu alte cuvinte, 87,09% dintre goluri au fost înscrise de jucătorii Academiei Hagi.

Suntem dezamăgiţi, miraţi şi consternaţi de atitudinea „Gazetei Sporturilor“ şi nu ştim de unde vine această înverşunare faţă de cea mai importantă Academie şi cel mai important proiect din România (aşa cum a constatat-o mass-media). Nu ştim de ce se minimalizează şi se neglijează reuşitele AGH, iar în ultimele 4-5 luni nu înţelegem de ce se încearcă prin anumite articole manipularea opiniei publice, insinuându-se că toate rezultatele negative şi eşecurile echipelor naţionale se datorează numai jucătorilor AGH şi „Regelui” Hagi.

2) Vă informăm că AGH, ca de fiecare dată, a răspuns pozitiv tuturor convocărilor loturilor naţionale, convocări trimise de către Comisia Tehnică şi staff-ul tehnic al FRF, nefiind vorba de nicio cumetrie. Fotbalul este un sport colectiv, fiecare lot este alcătuit din 20-22 de jucători, iar meritele sau eşecurile nu pot fi arogate sau îndreptate către jucătorii unui anumit club.

3) Aşa cum a afirmat-o şi la TV, domnul Gheorghe Hagi doreşte să vă reamintească faptul că, atunci când dânsul era junior U17, România cu Hagi în componenţă a pierdut partide cu 2-7 şi 0-3, dar asta nu înseamnă că a fost o „petardă”. Este prematur să faci o evaluare şi să dai verdicte definitive la această vârstă şi, mai mult, este inadmisibil să ajungi să jigneşti aceşti copii.

Având în vedere gravitatea acestor fapte şi ţinând cont că vorbim de componenţi ai echipelor naţionale, cerem public o părere din partea Comisiei Tehnice a FRF şi a staff-ului tehnic legată de aceste lucruri.

„Eu, Gheorghe Hagi, sper ca părinţii acestor copii să nu fie dezamăgiţi şi să creadă că fiii lor vor deveni sportivi de mare performanţă, aşa cum şi eu cred că putem să-i facem pe aceşti copii jucători de mare valoare”, a declarat Gică Hagi.