Hagi vrea un proiect îndrăzneţ pentru FC Farul

Invitat aseară la emisiunea “Derby” de la Neptun TV, cel mai mare fotbalist roman al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi, a vorbit despre situaţia delicată în care se află FC Farul, dar şi despre progresele făcute de Academia de Fotbal care-i poartă numele. “Constanţa merită o echipă competitivă, pe măsura oraşului, care este printre cele mai frumoase din ţară. Este nevoie însă de un proiect îndrăzneţ, în care să se investească pe termen lung, iar FC Farul să se bată la primele locuri. De fapt, trebuie să vină ziua cînd FC Farul va avea ca obiectiv cîştigarea campionatului şi Cupei României. Din păcate, fotbalul din Constanţa suferă şi trebuie făcut ceva. Aşa cum handbalul şi voleiul din Constanţa cîştigă titluri, de ce nu ar face-o şi fotbalul? Eu nu am avut niciodată ofertă de la Farul, chiar dacă mi-am dorit acest lucru la retragerea din activitatea de jucător, iar oamenii care erau atunci la Primărie şi la Consiliul Judeţean îmi sînt martori. Chiar şi aşa am ajutat clubul cu tot ce am putut de-a lungul timpului. Nu am uitat de unde am plecat, pentru că sînt omul mării, al soarelui, iar acasă, la Constanţa, mă simt extraordinar”, a spus Hagi, care s-a ferit să spună clar dacă şi-ar dori să antreneze formaţia de pe litoral: “Am spus mereu, îmi doresc să cîştig. De aceea, voi accepta o ofertă care să mă provoace, dar care să-mi ofere posibilitatea de a cîştiga”.

“Regele” s-a declarat mulţumit de primii paşi făcuţi de Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, mai multe grupe de copii avansînd deja în programul de antrenamente, în timp ce echipa mare, Viitorul Constanţa, a disputat mai multe meciuri amicale. “Am vrut să creez ceva de la zero, la un capitol unde România suferă. Obiectivul nostru este să creştem jucători care să fie competitivi şi să joace la nivel înalt”, a explicat Hagi.