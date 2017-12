Haiducie pe plaja de la Corbu

PENTRU CUNOSCĂTORI şi NECUNOSCĂTORI. Plaja Corbu, un colţ de rai, neatins încă de modernitatea împresurătoare nouă-ne, un refugiu pentru cei ce caută liniştea, departe de mirosul micilor din praful drumului şi sunetul ca de sirenă (şi nu atrage marinari) al manelelor. Acest colţ de rai face parte din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi, ca teritoriu administrativ, se află în ograda Primăriei Corbu. Cu două săptămâni în urmă, pe adresa redacţiei Telegraf a sosit un comunicat care stipula efervescent: pe plajele de la Vadu şi Corbu, ca nişte rezervaţii ale biosferei ce se află, nu este voie cu corturile. Adicătelea, cum ar veni, este interzisă camparea. Turiştii şi localnicii au fost informaţi... etc. Acuma, stând strâmb şi judecând drept, nu ne aşteptam ca, la intrarea în Corbu, turiştii să fie întâmpinaţi, eventual de localnici (şi nimeream două categorii dintr-o lovitură) cu sus numitul comunicat în dinţi, care să-i atenţioneze că, mai nou, camparea este interzisă. Dar, ne-am fi aşteptat ca sus-numitul comunicat să fie tradus în vocabularul turistic, prin indicatoare care să identifice, într-un limbaj clar şi colorat (cromatic vorbind), respectiva interdicţie! Nu? Ei bine, nu!

PENTRU CUNOSCĂTORII PĂŢIŢI ŞI PENTRU NECUNOSCĂTORII CARE AR PUTEA SĂ PĂŢEASCĂ. Plaja de la Corbu a devenit, potrivit turiştilor păţiţi, un soi de teren de haiducie pentru jandarmi şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea care, când ţi-e lumea mai dragă, pică peste turistul vesel, venit în concediu, şi-l legitimează. Asta nu înseamnă mare scofală, scofala o află turistul la vreo două săptămâni după legitimare, când se trezeşte acasă cu o amendă grasă, sub formă de „proces verbal” (PV) semnat „în lipsă”, cu refuz de plată în 48 de ore, dar în prezenţa unui „martor ocular”, şi care stipulează că, până la data x, amendatul are de plătit x lei pentru „campare în loc interzis”. Protagoniştii micilor scene de teatru de prost gust pus în scenă la Corbu sunt revoltaţi şi vor să li se facă dreptate. „Pe 22 iulie, am campat la Corbu. Sunt cel puţin cinci panouri care îndeamnă turiştii să meargă la plaja Corbu, la cherhana, la terasa Pescăruş, la camping, terenuri de tenis şi motel. NU este nici un panou care să informeze că acolo e o zonă care aparţine biosferei Delta Dunării şi este accesul interzis. Nu există bariere care să oprescă accesul pe cele 3-4 drumuri care duc spre plajă. Este un singur panou pus de primărie pe care scrie că e interzis accesul la mai puţin de 100 m de malul mării cu utilaje agricole, autoturisme, căruţe, ATV-uri şi stâne de animale”, a declarat Costin Comardicea, din Bucureşti. „Sigur că există legi restrictive dedicate acestei arii protejate, însă era normal să se stabilească condiţii pentru turism şi ARBDD a stabilit trasee turistice (http://www.ddbra.ro/trasee-turistice.php), locuri de campare (http://www.ddbra.ro/popup.htm?zcampare.jpg), respectând legile şi regulile. În topicul nostru (http://www.clubrv.ro/forum/viewtopic.php?f=58&t=3742&st=0&sk=t&sd=a&start=165) fiind vorba de Corbu, dar şi de Vadu, ele se regăsesc pe hartă, la 27 şi 28. Aceste hărţi au dispărut brusc de pe site (www.ddbra.ro) după 8 august, când au început să curgă amenzile la oameni acasă”, a mai arătat Costin Comardicea. Cum se petrece totul? „Cei de la mediu, însoţiţi de jandarmi vin şi legitimează turiştii şi pleacă. După două săptămâni, aceştia se trezesc acasă cu un plic venit prin poştă în care e un PV de amendă de 70...130...170... 500 lei (cazul Comardicea) după bunul plac al celui care a completat. Pe acest PV e scris că cel sancţionat refuză să semneze şi e completat numele unui martor mincinos care certifică că a fost de faţă. Şi, bineînţeles, e barată rubrica prin care se putea achita în 48 de ore jumătate din amendă... O măgărie tipic românescă care are scopul de a atrage turiştii acolo, ca să aibă pe cine să amendeze...”, a mai povestit turistul păţit.

ROMÂNIA LUI „PENTRU CĂ POT”. Şi lista ar putea continua, link-ul de mai sus fiind al unui topic pe această temă, deschis de cei păţiţi. Poveşti sunt multe, toate pe aceeaşi temă, întrebarea tuturor este una singură: dacă noi vrem să respectăm legea, ne uităm pe site-uri după hărţi şi trasee turistice, tocmai pentru a vedea unde avem şi unde nu avem voie, de ce ne amendaţi abuziv, pentru simplul motiv că puteţi? De ce nu a pus nimeni acolo niciun indicator, nicio barieră, absolut nimic pentru a ne putea ghida şi pentru a nu încălca legea? De ce ATV-urile, terasele şi microbuzele au voie pe plajă, iar corturile nu? Pe scurt: de ce trăim atât de în România? (Va urma.)