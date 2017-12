La sediul Casei Corpului Didactic are loc, mîine, de la ora 10.00, o masa rotundă cu tema: „Haiku în contextul liricii universale“. La acest eveniment sînt invitaţi să ia parte oameni de cultură şi cadre didactice, promotori ai liricii japoneze în rîndul tinerilor. Această manifestare este parte integrantă a proiectului „Interculturalitate româno-japoneză“, fiind, totodată, un preambul al Festivalului Internaţional de Haiku, care se desfăşoară în perioada 22-29 mai şi are ca temă „Haiku-ul în contextul liricii universale“. În cadrul proiectului amintit mai sus, desfăşurat sub egida anului aniversar 2009, care marchează 50 de ani de la reluarea relaţiilor diplomatice dintre România şi Japonia, se derulează încă din toamnă, în şcolile şi grădiniţele din municipiul şi judeţul Constanţa, o serie de activităţi care au ca scop promovarea elementelor de cultură şi civilizaţie din Ţara Soarelui Răsare.

În contextul acestei efuziuni culturale, care se fundamentează pe poezia japoneză - haiku -, în perioada 21-23 aprilie, preşedinta Societăţii de Haiku din Constanţa, Laura Văceanu, va participa la o manifestare internaţională în Serbia, la o întîlnire cu editorii de reviste de lirică japoneză din Europa. La Constanţa există, de 17 ani, revista bilingvă de haiku (română-engleză) „Albatros“, în paginile căreia se regăsesc eseuri, dar şi versuri haiku, senryu, tanka, renga, rengay şi renku.