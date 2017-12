Haite de câini devorează cadavrele victimelor epidemiei de Ebola în Liberia

Haite de câini au fost văzute mâncând rămăşiţe ale victimelor epidemiei de Ebola în Monrovia, capitala Liberiei, relatează CBS Atlanta, în pagina electronică. Publicaţia The New Dawn susţine că Guvernul liberian a îngropat în grabă cadavrele unor persoane suspectate că au murit din cauza infectării cu Ebola în urmă cu câteva săptămâni, la periferia Monroviei. Mai mulţi câini au fost văzuţi însă scoţând cadavrele din morminte şi mâncând rămăşiţele. Ministerul Sănătăţii a fost informat în legătură cu acest incident dar oficialii nu au făcut nimic, potrivit The New Dawn. "Suntem foarte dezamăgiţi de Ministerul Sănătăţii, în special de Guvernul care a depus jurământ să ne protejeze. Să îi vedem că acţionează în acest fel este inacceptabil şi noi nu vom mai permite Guvernului să vină să facă astfel de înhumări", a declarat un locuitor. Medicul Stephen Korsman de la departamentul de virusologie al Universităţii din Cape Town a declarat pentru News 24 că şi câinii se pot infecta cu virusul Ebola dar că "infectarea pare să fie asimptomatică". "Aceasta înseamnă că ei nu se vor îmbolnăvi, dar pot reprezenta un risc potenţial în caz de muşcături", a explicat el.