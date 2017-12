Halatele albe „dezertează” din spitalele româneşti

Peste 1.600 de medici au plecat, anul acesta, peste graniţele ţării, în căutarea unor slujbe mai bine plătite şi a unor unităţi sanitare dotate cu toate cele necesare desfăşurării actului medical. Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Vasile Astărăstoae, spune că medicii rezidenţi ar trebui să fie plătiţi mult mai bine pentru a putea fi ţinuţi în spitalele româneşti. Potrivit lui, deşi s-au deblocat posturi în sistemul sanitar, nu sunt persoane care să le ocupe deoarece tot mai mulţi medici preferă să profeseze în străinătate. „Numai în acest an, 1.605 medici au plecat din România ca să profeseze în străinătate. Vă daţi seama ce înseamnă acest lucru pentru sistemul de sănătate? S-au deblocat posturi, dar paradoxul este că nu are cine să se înscrie la concurs. Noi insistăm cu rezidenţii, să fie mai bine plătiţi, pentru că ne gândim la binele sistemului. Dacă ar fi mai bine plătiţi, nu ar mai pleca din ţară. Numai în Marea Britanie sunt 4.100 de medici români cu acte oficiale”, a declarat Vasile Astărăstoae. El a mai afirmat că autorităţile trebuie să înţeleagă că au obligaţia de a asigura independenţa profesională a medicilor şi de a le acorda respect pentru eforturile pe care le fac pentru a menţine în viaţă un sistem de sănătate subfinanţat şi dezorganizat. Reprezentantul medicilor a atras atenţia actualului Guvern că „nu poate înşela un corp medical care are un grad de maturitate social” şi a reiterat că, în acest an, trebuie să crească veniturile medicilor rezidenţi. „În decursul unui an, venitul unui medic rezident trebuie să depăşească de trei ori venitul mediu pe economie. Dacă nu facem ceva pentru ei, vor pleca în masă în străinătate”, a declarat prof. dr. Vasile Astărăstoae.

SOLUŢIE TEMPORARĂ Ministerul Sănătăţii a găsit o soluţie temporară la exodul halatelor albe. Pe 17 iulie, Ministerul a deschis graniţele medicilor din alte ţări, altele decât cele din spaţiul european. Astfel, potrivit unui nou proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar, medici din ţări terţe UE, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România sau medici beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele UE vor avea dreptul de a profesa în România. „Am avut solicitări ale medicilor din SUA, Israel, Canada de a profesa în sistemul sanitar românesc, dar legislaţia actuală nu ne permite angajarea acestora. Suntem conştienţi că nu putem stopa libera circulaţie a personalului medical, fenomen care se înregistrează la nivel global şi degeaba deblocăm posturi în sistem dacă nu are cine să le ocupe. Din această cauză, încercăm flexibilizarea legislaţiei şi căutăm soluţii pentru diminuarea deficitului de personal. Considerăm că această măsură, împreună cu cea în care lăsăm spitalelor posibilitatea de autoguvernare şi retribuire a cadrelor medicale în funcţie de competenţă pot duce la diminuarea acestui fenomen”, a declarat, la vremea respectivă, ministrul Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi.