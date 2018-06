Halep - Muguruza, al doilea meci de joi de pe arena principală

Simona Halep, liderul WTA şi principala favorită, o va întâlni joi, în semifinalele turneului de la Roland Garros, pe Garbine Muguruza (Spania, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3. Halep va disputa a şasea semifinală din carieră la un turneu de Grand Slam şi a treia la Roland Garros. „Fiecare meci pe care îl disput cu ea este intens. După primul set am rămas puternică, nu am renunţat. Am ratat mult la începutul meciului. Am încercat să fac prea mult. Apoi am schimbat tactica şi a funcţionat”, a spus Halep după victoria de miercuri, din sferturile de finală, 6-7 (2/7), 6-3, 6-2 cu Angelique Kerber (Germania, locul 12 WTA şi favorită numărul 12).

Partida va fi a doua de pe terenul „Philippe Chatrier”, după meciul dintre Rafael Nadal (Spania, locul 1 ATP şi cap de serie 1) şi Diego Schwartzman (Argentina, locul 12 ATP şi favorit nr. 11), care se va relua de la ora 13.00, miercuri fiind întrerupt din cauza ploii la scorul de 4-6, 5-3.

Potrivit organizatorilor, meciul Halep - Muguruza nu va începe mai devreme de ora 16.00 şi va fi urmat de cealaltă semifinală de simplu feminin, Sloane Stephens (locul 10 WTA și favorită nr. 10) vs Madison Keys (locul 13 WTA şi favorită nr. 13).