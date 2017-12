Halep - Svitolina, în sferturile turneului de la Roland Garros

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 4 WTA și favorită numărul 3, și-a aflat adversara din sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Pentru un loc în semifinalele celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Halep o va înfrunta pe Elina Svitolina (Ucraina, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 5), care a eliminat-o, luni, în optimi pe croata Petra Martic (locul 290 WTA), cu scorul de 4-6, 6-3, 7-5.

Victoria „fulger” obținută luni de Simona Halep, 6-1, 6-1 în duelul cu jucătoarea spaniolă Carla Suarez Navarro, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 21, a mulțumit-o pe tenismena pregătită de Daren Cahill, care a reușit primul succes în fața ibericei într-un meci disputat pe zgură.

„De fiecare dată când am evoluat împotriva ei au fost meciuri dificile. Nu câştigasem pe zgură cu ea. Nu am lăsat-o să intre în teren, am dominat jocul, totul a mers minunat pentru mine. Ea e o jucătoare talentată. Astăzi am făcut-o să se grăbească şi ştiu că are dificultăţi când se întâmplă acest lucru. Dar lucrurile au mers extraordinar pentru mine. Cred că mă voi antrena pentru a simţi mingea mai bine. Voi vorbi cu antrenorul meu”, a declarat Simona Halep, la finalul partidei de luni.

