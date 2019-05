Halep - Tsurenko, în turul al treilea la Paris

Tenismena constănţeană Simona Halep, locul 3 WTA şi favorită numărul 3, a aflat vineri, adversara din turul al treilea de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Halep o va înfrunta pe Lesia Tsurenko (Ucraina, locul 27 WTA), care a câştigat, cu scorul de 5-7, 7-5, 11-9, întâlnirea cu Aleksandra Krunic (Serbia, locul 76 WTA).

După ce a eliminat-o pe Magda Linette (Polonia, locul 87 WTA), în turul secund, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-3, Halep a declarat: „Această partidă a fost diferită, pentru că am fost în avantaj şi am avut mingi de meci. Aşa că am avut încrederea să câştig, ştiam că sunt în stare să-l câştig. În al treilea set, mi-am spus că trebuie să rămân calmă, să joc tot ce am jucat în cele două seturi anterioare, fără să conteze că l-am pierdut pe al doilea. Cred că am fost mai puternică din punct de vedere psihic. Nivelul a fost ridicat, cu adevărat”.

Simona Halep a fost nominalizată de WTA în ancheta pentru jucătoarea lunii mai, după ce a disputat finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid.

La Roland Garrios, Karolina Pliskova (Cehia, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2) a pierdut, vineri, cu scorul de 3-6, 3-6, meciul cu Petra Martic (Croaţia, locul 31 WTA).

La dublu feminin, Raluca Olaru (România) şi Darija Jurak (Croaţia), favorite numărul 16, au fost eliminate, joi seară, de perechea germană Anna-Lena Friedsam / Laura Siegemund, care s-a impus în primul tur, cu scorul de 6-2, 6-3, după o oră şi 36 de minute de joc. Olaru şi Jurak vor primi un cec în valoare de 11.500 euro şi câte 10 puncte WTA la dublu. Olaru va continua la dublu mixt, unde este calificată în optimi, alături de croatul Franko Skugor.