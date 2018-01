Halep, a cincea şansă la câştigarea Australian Open

Primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, programat în perioada 15-28 ianuarie, și-a desemnat favoritele la câștigarea trofeului în opinia bookmakerilor. Astfel, casele de pariuri oferă cota 11,00 pentru cucerirea trofeului de către Simona Halep în turneul de la Melbourne! Așadar, liderul clasamentului WTA are a cincea șansă la câștigarea turneului, prima șansă fiind acordată americancei Serena Williams, tenismenă care nu a mai evoluat de aproape un an, și care are cota 5,00. Halep este devansată și de Garbine Muguruza (Spania, cota 6,00), Karolina Pliskova (Cehia, cota 10,00) şi Maria Şarapova (Rusia, cota 10,00). Daneza Caroline Wozniacki, câştigătoarea Turneului Campioanelor, se află abia pe locul 13, având cota 21,00.

Dacă Simona Halep se va menține pe prima poziție în ierarhia mondială, după încheierea turneului de la Shenzhen (China), care se va desfășura în perioada 1-7 ianuarie, atunci tenismena constănțeană va fi cap de serie numărul 1 la Australian Open. În turneul de la Melbourne, Halep nu a atins faza semifinalelor în cariera sa.