Halep a confirmat contractul cu Nike

Tenismena constănţeană Simona Halep a confirmat luni dimineaţă, printr-un mesaj postat pe reţelele de socializare, încheierea unui contract cu producătorul de echipament Nike. „Just Do It - I Just Did It” a scris ocupanta locului secund în clasamentul WTA, care va încasa puţin peste 2 milioane de dolari (1,7 milioane de euro). Simona Halep s-a despărţit la sfârşitul anului trecut de Adidas, cu care colabora din 2014 şi de la care primea un milion de euro pe an. Potrivit presei, ajunsă pe primul loc în ierarhia WTA, Halep a cerut renegocierea contractului, însă firma germană a refuzat.

Halep va evolua în noul echipament sportiv oferit de firma americană la turneul de la Doha, programat în perioada 12-18 februarie, turneu la care va participa dacă se va reface după accidentarea de la Australian Open. Halep va juca direct în turul secund, urmând să întâlnească învingătoarea din meciul Ekaterina Makarova (locul 36 WTA, Rusia) - Shuai Zhang (locul 34 WTA, China).

