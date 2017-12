Halep a impresionat la Paris

Evoluţia foarte bună a Simonei Halep în primele patru partide susţinute în cadrul turneului de Grand Slam de la Roland Garros i-a impresionat pe specialişti, care o consideră acum pe tenismena constănțeană principala favorită la victoria finală în cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Ajunsă în sferturile de finală ale turneului din capitala Franţei fără să cedeze măcar un set, 6-2, 6-3 cu slovaca Jana Cepelova (89 WTA), 6-4, 6-3 cu germanca Tatjana Maria (102 WTA), 6-0, 7-5 cu rusoaica Daria Kasatkina (28 WTA și cap de serie 26) şi 6-1, 6-1 cu tenismena spaniolă Carla Suarez Navarro (23 WTA şi cap de serie numărul 21), Halep, locul 4 WTA și favorită numărul 3, va juca în sferturile de finală cu Elina Svitolina (Ucraina, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 5). O adversară dificilă pentru Halep, dar Simona a demonstrat că traversează o perioadă foarte bună, iar succesul categoric din optimile de finală, din duelul cu Suarez Navarro i-a determinat pe jurnaliştii francezi de la cotidianul L'Equipe să scrie că „tornada” Simona Halep a ajuns în sferturi la Roland Garros, fiind o candidată serioasă la câştigarea titlului. Presa internaţională a remarcat jocul prestat de Halep la Roland Garros, site-ul oficial al turneului notând că „Simona Halep a jucat precum o campioană și a atins sferturile de finală într-un mod strălucitor. Simona este o candidată serioasă la câștigarea trofeului şi luptă pentru a se impune pentru prima oară în cariera sa într-un turneu de Grand Slam”.

Elina Svitolina, care a învins-o pe Halep în finala turneului de la Roma, a vorbit despre meciul cu Simona Halep: „La Roma a fost o finală dificilă pentru amândouă. Şi eu am fost accidentată atunci, a fost greu. Am făcut un meci bun la Roma, am luat multe lucruri pozitive de acolo. Am un plan, cum să joc, vom vedea cum va decurge. Ea (n.r. - Halep) este încrezătoare, joacă bine pe zgură, a jucat o finală aici şi ştie cum este să ajungi acolo”, a spus Svitolina în cadrul conferinţei de presă.

Organizatorii turneului de la Paris au anunţat că întâlnirea dintre Halep şi Svitolina, care va decide una dintre semifinaliste, se va disputa miercuri, ora de start a partidei urmând să fie anunţată marţi seară.

Citeşte şi:

Victorie zdrobitoare a Simonei Halep la Roland Garros