Halep a învins-o pe Buzărnescu, la Wimbledon

În turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, tenismena constănţeană Simona Halep (locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7) a câştigat întâlnirea cu Mihaela Buzărnescu (locul 47 WTA). Halep s-a impus cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2, după o oră şi 51 de minute de joc.

„Când am intrat pe teren mi-am spus că este o adversară normală. Consider că am stat destul de bine mental şi am jucat un tenis bun. Amândouă am jucat bine”, a declarat Halep.

În setul al doilea, la scorul de 4-2 şi 30-30, pentru Mihaela Buzărnescu, pe serviciul Simonei Halep, meciul a fost întrerupt câteva minute, deoarece i s-a făcut rău unui spectator. Buzărnescu a mers la marginea terenului, a luat o sticlă de apă şi a trimis-o în tribună. „A fost un moment dificil, pentru că nu ştiam ce să fac. Să rămân concentrată pe joc sau să merg acolo să mă interesez. Dar am văzut că oamenii veneau să îl ajute. Sper că el este ok acum”, a spus Halep.

Prin calificarea în turul al treilea, Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 111.000 de lire sterline (123.00 de euro) şi 130 de puncte WTA, în timp ce Buzărnescu va încasa pentru prezenţa în turul secund un cec în valoare de de 72.000 de lire sterline (80.000 de euro) şi 70 de puncte WTA.

În turul al treilea, Halep o va înfrunta pe Victoria Azarenka (Belarus, locul 40 WTA), care a învins-o în turul al doilea, cu scorul de 6-2, 6-0, pe Ajla Tomljanovic (Australia, locul 49 WTA).

„Am avut meciuri foarte grele cu Azarenka în trecut, am jucat aici în urmă cu doi ani, cred. Va fi o mare provocare pentru mine, pentru că joacă agresiv şi nu este uşor pe iarbă, dar sunt încrezătoare că am şansa mea şi voi câştiga”, consideră Halep.

Tot miercuri, în turneul de dublu de la Wimbledon, perechea formată din Sorana Cîrstea (România) şi Galina Voskoboeva (Kazahstan) a trecut, cu scorul de 6-0, 6-3, de cuplul britanic Sarah Beth Gray / Eden Silva obţinând calificarea în turul secund. În schimb, Irina Bara (România) şi Magda Linette (Polonia) au pierdut, cu scorul de 5-7, 2-6, meciul cu Nicole Melichar (SUA) şi Kveta Peschke (Cehia), favoritele numărul 7.

Prezenţa în primul tur la dublu pe tabloul principal este recompensată cu un cec în valoare de 12.000 de lire sterline (13.3000 de euro) şi cu câte zece puncte WTA, iar pentru calificarea în turul al doilea se acordă un cec în valoare de 19.000 de lire sterline (21.000 de euro) şi câte 130 de puncte WTA.