Halep a pierdut în sferturi la Birmingham

09:43:11 / 21 Iunie 2015

Care este problema?

Toata lumea este "ingrijorata"de soarta Simonei!Aici este vorba de o fata care a facut niste sacrificii enorme!Ajutata de familie si investitor (Idu) a muncit si a reusit sa ajunga pe podium,acolo unde se mentine de un an de zile in ciuda greutatilor pe care le intimpina,accidentari,infringeri,etc.Sa nu uitam ca deplasarile o tin departe de casa 10 luni pe an si asta nu-i usor de loc!Ea a ales sportul de performanta si trebuie sa intelegeti ca este viata ei si nu va datoreaza nimic!Si asta este afacerea ei,motiv pentru care o trateaza ca atare.Schimbarile de antrenori,terapist,etc,fac parte din angrenajul echipei,si daca simte ca ceva nu merge,automat trebuie sa schimbe ceva,ca doar ea este cea care semneaza notele de plata!Toata lumea vorbeste de bani de parca Simona va umblat la portofel!Ca prioritate pentru anul acesta a declarat,de nenumarate ori ca vrea sa vada unde-i locul in top 10 si ca vrea sa ajunga la Turneul Campioanelor din Singapore si bineinteles daca se poate sa cistige si unul din G.S. ar fi minunat!Pentru Singapore nu mai are nevoie decit de vreo 400 de puncte,pe care le obtine cel tirziu in urmatoarele 2 turnee,asa ca este ca si calificata!Cu alte cuvinte,are obiectivul deja implinit! Curios este faptul ca strainii,mai ales Americanii,o lauda,si vad in ea o tenismena capabila si o persoana remarcabila! Pacat,ca este prea legata de familie,in locul ei as fi plecat din 2013 in U.S.A. * GARATAT,ar fi fost mai bine pentru ea si familia ei!