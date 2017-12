Halep a primit trofeul la Madrid de la Nadia Comăneci

Învingătoare în turneul WTA de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 4.771.360 dolari, după ce a dispus sâmbătă seară, în finală, de Dominika Cibulkova (Slovacia), cu scorul de 6-2, 6-4, tenismena constănțeană Simona Halep a primit trofeul de la marea campioană de gimnastică Nadia Comăneci, invitată special de organizatori pentru acest eveniment. „A fost un moment extraordinar când am primit trofeul de la Nadia. Săptămâna aceasta îmi dau nota 9,5, nu încă 10”, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani, cu zâmbetul pe buze, referindu-se la faptul că Nadia Comăneci a fost prima gimnastă care a primit nota 10, în urmă cu 40 de ani, la Jocurile Olimpice de la Montreal. „Nu mă așteptam că voi câștiga titlul, dar, după prima săptămână de antrenamente cu Darren Cahill, după multe ore petrecute pe teren, am simțit că am șansa mea. Zi după zi am jucat tot mai bine, iar asta m-a ajutat să cresc din punct de vedere mental, să am mai multă încredere. M-am simțit grozav. Nici vorbă de accidentare sau așa ceva, totul a fost OK. De asta poate am putut câștiga aproape toate meciurile în două seturi”, a explicat Halep, care a mărturisit că a trăit un moment special văzând foarte mulți fani români în tribune: „Să văd multe steaguri tricolore în public înseamnă mult pentru mine!”.

SALT PE LOCUL 5 WTA

Grație succesului de la Madrid, Halep a egalat-o la numărul de trofee câștigate, 12, pe Virginia Ruzici, managerul său, dar speră să-și treacă în curând în cont și un prim titlu de Mare Șlem. Cu punctele câștigate la turneul din capitala Spaniei, constănțeanca va urca două trepte în clasamentul WTA, pe 5, și va avansa pe locul 6 în ierarhia pentru calificarea la Turneul Campioanelor.

De partea cealaltă, Cibulkova a recunoscut că Halep a fost mai bună în confruntarea din finală și a explicat ce a făcut diferența în teren. „Vreau să o felicit pe Simona pentru o săptămână extraordinară. A jucat foarte bine în finală și a meritat victoria. Este genul de jucătoare care trimite multe mingi înapoi. Am jucat mai bine în setul al doilea, am fost mai agresivă, am încercat multe lovituri și nu doar în cros. Ar fi trebuit să fac asta de la mijlocul primului set. Am început un pic cam târziu, dar apoi am simțit că sunt o jucătoare mai bună. Însă ea a obținut mereu puncte ușoare din partea mea și eu nu am primit nimic de la ea. Aceasta a fost diferența”, a declarat slovaca.

