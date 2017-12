Halep a refuzat zborul cu un avion de mici dimensiuni

După turneul de la Toronto, pentru tenismena constănțeană Simona Halep urmează turneul WTA de categorie Premier 5 de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2.536.154 de dolari. Halep a plecat din Canada spre SUA cu un avion privat, însă nu a mers până la destinația finală cu aeronava respectivă. deoarece s-a speriat în timpul zborului de la Toronto la Buffalo, Simona a decis să meargă cu maşina din Buffalo, unde a avionul a făcut o escală. Halep şi antrenorul său Darren Cahill au parcurs împreună, cu mașina, o distanță de 700 de kilometri, în şase ore, iar antrenorul australian a fost cel care a condus mai mult, spune Simona.

„Darren mi-a spus că este complicat să luăm o cursă normală şi m-a întrebat dacă mi-ar plăcea un avion privat. Am spus OK. Era pentru prima oară în viaţa mea. El a aranjat totul. Am ajuns acolo cu cinci minute înainte, totul era în regulă, niciun control, nimic, dar prima oară când am văzut avionul am fost speriată. Mi-a spus să mă calmez, că totul va fi bine. A trebuit să oprim în Buffalo şi am spus că e suficient. Nu voi mai merge în acel avion. Am luat o maşină şi am făcut şase ore. Simţeam că nu am aer. Eram albă la faţă, rece şi am spus că e prea mult pentru mine. Băieţii, preparatorul fizic şi partenerul de antrenament, au venit aici cu avionul privat. Eu am venit cu Darren. Bietul Darren! Îmi pare rău pentru el, dar a fost amuzant şi relaxant pentru mine. Eu am condus două ore, iar el, patru. Priveliştea a fost frumoasă şi a fost linişte. Era în regulă. Avionul se mişca prea mult. Eram în siguranţă pe pământ”, a declarat Simona Halep, conform site-ului wtatennis.com.

Ocupanta locului secund în ierarhia WTA a adăugat că nu va mai zbura într-un avion privat: „Nu cu acela. Niciodată din nou cu unul atât de mic”.

În turul al doilea al turneului de simplu la Cincinnati, Simona Halep, cap de serie numărul 2, o va întâlni marți seară, nu mai devreme de ora 21.00, pe Taylor Townsend (SUA, locul 134 WTA), o jucătoare venită din calificări.

