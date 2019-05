Halep a revenit în ţară cu gândul la Roland Garros

Eliminată în turul al doilea al turneului de categorie Premier 5 de la Roma, tenismena constănţeană Simona Halep, ocupanta locului secund în clasamentul WTA, s-a întors, vineri seară, în ţară. Halep a avut probleme la picior la Roma, dar sportiva de la ţărmul mării a declarat, la revenirea în ţară, că nu se pune problema să lipsească de la al doilea turneu de Grand Slam anului, la Roland Garros, mai ales că este deţinătoarea trofeului: „Sunt OK. Nu am nicio problemă gravă la picior. A fost puţin contractat, din cauza oboselii. Sunt puţin obosită, dar am timp să mă recuperez şi abia aştept să merg la Paris. Chiar mă bucur că pot să petrec câteva zile libere acasă. Întotdeauna vin acasă să îmi reîncarc bateriile şi de această dată sunt mai multe zile, ceea ce este un lucru bun”.

Halep consideră că orice tenismenă din Top 10 se poate impune la Roland Garros: „Niciodată nu anticipez, pentru că nu se ştie. Fiecare meci este diferit, fiecare zi e diferită. Aşa că voi merge cu încredere şi să vedem ce va fi. Nu am spus că sunt favorită niciodată şi nici nu aş vrea să schimb acest lucru, pentru că toate jucătoarele joacă un tenis foarte bun şi nivelul de top zece este foarte ridicat. Toată lumea poate câştiga un turneu. Vom vedea”.

Înaintea turneului de la Roland Garros, Simona Halep poate pierde locul secund în ierarhia mondială, dacă olandeza Kiki Bertens, aflată acum pe locul 4 WTA, va ajunge în finala turneului de la Roma.