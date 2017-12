Aflată la a doua finală consecutivă în circuitul WTA, după cea pierdută la Toronto, Simona Halep nu a reușit să câștige trofeul, fiind învinsă, duminică seară, de liderul mondial, Serena Williams, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/5), în ultimul act al turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii în valoare de 2.701.240 de dolari. „Sunt tristă pentru că am pierdut. Am fost aproape, dar ea a fost mai puternică. Am oferit un tenis bun și am fost agresivă cât de mult am putut. Am încercat să continui să lupt, dar nu este uşor să-i returnezi serviciul. Am avut şanse de break, dar a servit bine în momentele importante. Am făcut şi greşeli, greşeli uşoare şi cu ea nu poţi face greşeli, pentru că vine şi te domină şi apoi nu mai ai nicio şansă”, a spus tenismena constănțeană. Pentru performanța de la Cincinnati, sportiva în vârstă de 24 de ani a primit un cec în valoare de 240.500 de dolari şi 585 de puncte WTA. În ciuda înfrângerii suferite, Halep a revenit pe locul 2 WTA, detronând-o de pe această poziţie pe rusoaica Maria Şarapova, și va fi cap de serie nr. 2 la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open.

S-A RETRAS DE LA „CONNECTICUT OPEN”

Obosită și ușor accidentată la coapsa stângă, Halep a decis să se retragă de la turneul „Connecticut Open”, care se desfășoară la New Haven (SUA) și este dotat cu premii în valoare totală de 754.163 de dolari. „Îmi pare foarte rău că trebuie să mă retrag de la New Haven. Iubesc turneul şi am amintiri plăcute de aici, reuşind să câştig titlul în trecut. Am avut câteva săptămâni dificile, care m-au lăsat cu dureri la piciorul stâng, şi, din nefericire, nu pot să forţez să joc atât de aproape de US Open”, a declarat constănțeanca. Câştigătoare în 2013 la New Haven, Halep a fost eliminată în turul secund la ediția de anul trecut.