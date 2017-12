Halep ar putea renunța la Jocurile Olimpice

Considerată una dintre speranțele delegației României la câștigarea unei medalii olimpice, tenismena constănțeană Simona Halep a șocat pe toată lumea, anunțând că ia în calcul să renunțe la participarea la Jocurile Olimpice de la Rio din cauza virusului Zika. „Trebuie să mă informez foarte bine în legătură cu acest virus. Am întrebat mai mulţi medici despre Zika şi voi mai vorbi cu medicii despre acest subiect după ce se încheie Wimbledon-ul. Am aflat că, şi dacă nu eşti însărcinată în momentul în care eşti infectată cu virusul, acesta se poate activa atunci când rămâi însărcinată. Sunt extrem de îngrijorată. Vreau să merg la Rio, dar mai întâi trebuie să mă asigur că totul este în regulă acolo şi că nu voi avea probleme. Sănătatea mea este cea mai importantă, virusul este periculos pentru femei, mai mulţi sportivi s-au retras de la Rio tocmai din acest motiv. Deocamdată nu pot spune nimic, este o dilemă reală pentru mine pentru că în joc este sănătatea mea. Mă voi hotărî dacă merg la Jocurile Olimpice după acest turneu de la Wimbledon. Jocurile Olimpice sunt importante pentru România, dar sănătatea mea este mai importantă. Trebuie să am grijă de corpul meu”, a declarat Halep după meciul câștigat în primul tur de la Wimbledon. Constănțeanca a precizat că nu primit nicio informație în acest sens de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, dar speră să aibă o imagine mai completă legată de Zika după Wimbledon. Jocurile Olimpice de la Rio se vor desfăşura în perioada 5-21 august, iar Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) va decide în câteva zile cine va fi portdrapelul României, urmând să aleagă între Halep şi handbalista Cristina Neagu.

Oficialii americani din domeniul sănătății au concluzionat că infecțiile produse de virusul Zika la femeile gravide pot cauza microcefalie a fătului, care se caracterizează printr-un cap mic al copilului și duce la serioase probleme de dezvoltare. Organizația Mondială a Sănătății a indicat că există un consens științific asupra faptului că Zika poate cauza Guillain-Barre, un sindrom neurologic rar, care poate provoca paralizie temporară la adulți. Mai mulți tenismeni, dar mai ales jucători de golf, printre care Rory McIlroy, Vijay Singh, Adam Scott, Charl Schwartzel și Louis Oosthuizen, s-au retras de la Jocurile de la Rio din cauza virusului amintit.

COSR NU INTRĂ ÎN PANICĂ

Secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu, consideră că absența lui Halep ar fi o mare pierdere, dar a precizat că pentru moment COSR nu intră în panică și așteaptă o clarificare în acest sens din partea Federației Române de Tenis. „Fiecare om are dreptul la o opțiune, dar noi așteptăm o clarificare oficială din partea Federației Române de Tenis, pentru că până în acest moment nu avem nimic oficial din partea Simonei Halep. Ar fi o mare pierdere pentru România ca ea să nu participe la Jocurile Olimpice, normal, dar deocamdată este doar o declarație de-a ei, nu intrăm în panică. Eu mizez pe patriotismul Simonei Halep în primul rând, pentru că ea ne-a demonstrat în mai multe rânduri ce simte pentru România. Sunt convins că este o mare onoare pentru ea să joace pentru România la Jocurile Olimpice și să stea alături de Usain Bolt și ceilalți mari sportivi ai planetei. Halep este o mare sportivă, iar cariera unui jucător de tenis nu poate fi completă fără un turneu de Mare Șlem câștigat și o medalie olimpică. Sunt convins că Simona nu își va refuza această șansă de a câștiga la Rio o medalie, de aceea eu sunt optimist că ea va juca. Simona se va gândi bine și va lua decizia corectă. Noi am făcut o informare către toate federațiile legat de această problemă, dar îi stăm la dispoziție cu orice informație de care are nevoie. Avem comisie medicală care se ocupă și îi poate răspunde la toate întrebările. Repet, eu sunt optimist că ea va veni. Toată planeta va merge la Rio și sunt sigur că nu vor fi probleme din acest punct de vedere”, a precizat Ioan Dobrescu, dezvăluind faptul că nu există alți sportivi români care să pună sub semnul întrebării participarea la JO 2016 de teama virusului Zika. „Nu avem situații asemănătoare, adică sportivi care să nu dorească să participe din cauza virusului Zika. Normal, orice om se gândește la sănătatea lui și poate se îngrijorează, dar situația în Brazilia nu mai este la fel ca în urmă cu câteva luni. Eu chiar am fost acum două săptămâni la Rio și amenințarea este mult, mult mai redusă. Acum numărul cazurilor de infectări cu acest virus a scăzut foarte mult în primul rând pentru că s-a schimbat anotimpul. La Rio este acum toamnă spre iarnă, iar asta influențează foarte mult răspândirea virusului”, a mai spus oficialul.

În momentul de față, conform secretarului general al COSR, delegația României pentru Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro numără 99 de sportivi, fără cei depistați pozitiv la testele antidoping.

