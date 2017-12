Halep ar putea să renunțe la turneul de la București

După o prestație bună la actuala ediție a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului, tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 5, a atins faza sferturilor de finală, unde a fost învinsă marți de germanca Angelique Kerber, locul 4 WTA și cap de serie nr. 4, cu scorul de 7-5, 7-6 (7/2). La final, sportiva în vârstă de 24 de ani s-a declarat dezamăgită de înfrângere, dar a adăugat că a căpătat mai multă încredere după victoriile obținute la „All England Club”. „Cred că am jucat bine, atunci când a trebuit să returnez serviciul ei. Apoi, când era rândul meu să servesc, făceam pasul în spatele liniei de fund. Am lăsat-o să conducă jocul, să domine. Cel mai rău lucru pe care cred că l-am făcut a fost că atunci când am servit nu am jucat la fel de bine ca atunci când returnam. E singurul lucru pe care îl am în minte acum”, a spus Halep, care ar putea coborî un loc în clasamentul mondial, dacă Venus Williams se va impune la Wimbledon.

Marea surpriză a venit însă miercuri, când constănțeanca a anunțat că este posibil să nu mai participe la BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 226.750 de dolari, care va avea loc în perioada 11-17 iulie, la Arenele BNR din Capitală. „Nu m-am gândit, deocamdată. Trebuie să mă recuperez un pic. Am probleme la unghii după meciul cu Kerber. Nu m-am gândit nicio secundă, nu am avut timp pentru așa ceva. O să mă gândesc și o să anunț și fanii ce o să fac”, a explicat Halep, care este principala favorită a competiției de la București, pe care a câștigat-o în urmă cu doi ani.

