Halep aşteaptă cu încredere finala cu Serena Williams

Sâmbătă, 13 iulie, de la ora 16.00 (în direct la Eurosport), în finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, tenismena constănţeană Simona Halep (locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7) o va înfrunta pe americanca Serena Williams (locul 10 WTA şi cap de serie numărul 11). Un duel aşteptat cu deosebit interes, în care Halep este considerată de doarte mulţi specialişti favorită, ţinând cont de forma arătată la actuala ediţie a turneului de la Londra.

„Este unul dintre cele mai minunate momente din viaţa mea. Încerc să mă bucur cât de mult pot de acest moment și să fiu fericită pentru că am putut ajunge în finală. Am jucat multe meciuri împotriva Serenei Williams şi unele dintre ele au fost foarte echilibrate. Am învăţat din aceste partide că am şansa mea. Acum, sunt convinsă că pot să o înving. Bineînţeles, o respect enorm pentru ceea ce a făcut în tenis şi pentru ceea ce face în continuare, dar mă simt foarte puternică mental. Este o finală grea, dar şi o provocare foarte mare. Mă simt bine, încerc doar să fiu pozitivă şi să dau ce am mai bun”, a declarat Simona Halep.

„Are multe calităţi impresionante. Evident, tenacitatea ei, capacitatea ei de a deveni din ce în ce mai bună de fiecare dată, capacitatea de a găsi putere. Nu poate fi subestimată. Este ca o mică „powerhouse”. A terminat anul pe locul unu de două ori consecutiv şi simt că a revenit şi vrea să demonstreze că poate din nou. Nu am uitat înfrângerea în faţa ei, a jucat incredibil şi asta mă face să ştiu că poate ajunge din nou la acel nivel şi trebuie să fiu mai bună”, a spus Serena Williams.