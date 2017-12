Halep consideră meciul cu Stephens o mare provocare

A doua favorită în turneul WTA de categorie Premier 5 de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2.536.154 de dolari, Simona Halep, va evolua pentru al treilea an consecutiv în penultimul act al turneului american. Victoria din partida cu britanica Johanna Konta, scor 6-4, 7-6 (7/1) a fost una pe deplin meritată, tenismena constănţeană putând să o învingă mai repede pe adversa din sferturi. „Amândouă am jucat bine. Am fost din nou foarte aproape să închei mai repede setul secund, dar cred că am fost un pic prea nervoasă. Mă bucur de acest moment. Cred că am dat tot ce am avut. A fost o plăcere să joc în faţa voastră şi vă mulţumesc pentru atmosfera frumoasă. În tie-break, mi-am spus că am fost în aceeaşi situaţie cu câteva săptămâni în urmă şi am vrut să intru mai decisă şi să fiu agresivă cum am fost tot meciul. Cred că am făcut-o bine dacă am terminat tie-break-ul atât de rapid” , a declarat Halep imediat după partida din sferturi.

În semifinale, Halep va juca sâmbătă seară, nu înainte de ora 23.00, în direct la Digi Sport 2, cu americanca Sloane Stephens, locul 151 WTA, beneficiara unui wild-card. „Am jucat cu Sloane în urmă cu două săptămâni, am câştigat acel meci, dar nu a fost uşor. Ştiu că este o adversară dificilă, foarte puternică. O să fie o mare provocare. Dar vreau să revin şi să joc pe acest teren, unde m-am simţit foarte bine şi, cu siguranţă, o să dau tot ce am mai bun”, spus Halep.

