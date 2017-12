Halep continuă drumul spre finală la Paris

Constănţeanca Simona Halep continuă să strălucească la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Sportiva în vârstă de 22 de ani s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale competiţiei din capitala Franţei, după ce a învins-o ieri, în optimile de finală, pe americanca Sloane Stephens, cap de serie nr. 15 şi locul 19 WTA, cu 6-4, 6-3, după o oră şi 18 minute. Cap de serie nr. 4 şi locul 4 WTA, Halep şi-a egalat cea mai bună performanţă din carieră la un turneu de Grand Slam, stabilită la începutul acestui an, după ce a ajuns în aceeaşi fază la Australian Open, unde a fost eliminată de Dominika Cibulkova (Slovacia), scor 6-3, 6-0.

„Mă bucur că a fost altfel decât la Australian Open. Mi-am luat revanşa şi m-am calificat pentru prima oară în sferturile de finală la Roland Garros. Momentul decisiv a fost la 4-4 în primul set, când am jucat un game foarte lung. M-am luptat pentru fiecare punct, am alergat mult şi am câştigat, chiar dacă serviciul nu mi-a funcţionat aşa cum mi-am dorit. Am avut emoţii, pentru că ştiam că în tribune vor fi mulţi români şi mă aşteptam la un meci foarte greu, dar mă bucur pentru ceea ce am realizat şi am din ce în ce mai multă încredere”, a spus Halep la finalul jocului. Prin calificarea în sferturi, constănţeanca şi-a asigurat 430 de puncte WTA şi un premiu de 220.000 de euro. Pentru un loc în semifinale, Halep se va lupta mâine cu învingătoarea din partida Lucie Safarova (Cehia, locul 24 WTA şi cap de serie nr. 23) - Svetlana Kuzneţova (Rusia, locul 28 WTA şi cap de serie nr. 27), disputată aseară, după închiderea ediţiei.

NĂSTASE SPUNE CĂ SIMONA TREBUIE SĂ-ŞI ÎMBUNĂTĂŢEASCĂ JOCUL Fostul lider al clasamentului ATP Ilie Năstase a declarat, ieri, că Simona Halep trebuie să joace mult, mult mai bine decât a făcut-o până în prezent dacă doreşte să câştige turneul de la Roland Garros. Întrebat dacă discută cu Simona Halep, Năstase a răspuns că el o susţine doar moral, deoarece nu face parte din echipa ei.

MERGEA, ÎN SEMIFINALE LA DUBLU Dublu câştigător al probei de dublu juniori la Wimbledon, alături de constănţeanul Horia Tecău, Florin Mergea a înregistrat prima mare performanţă la nivel de seniori, calificându-se în semifinalele probei de dublu masculin de la Roland Garros. Tenismanul român, nr. 51 ATP la dublu, şi partenerul său, croatul Marin Draganja, nr. 59 ATP la dublu, au produs o mare surpriză în sferturile de finală de la Roland Garros, trecând ieri de favoriţii nr. 3, canadianul Daniel Nestor, nr. 7 ATP, şi sârbul Nenad Zimonjic, nr. 8 ATP, cu 6-7 (7/2), 6-3, 7-6 (7/5), după un meci care a durat două ore şi 18 minute. Nestor şi Zimonjic, foşti lideri ATP la dublu, au în palmares trei titluri de Grand Slam, la Roland Garros, în 2010, şi două la Wimbledon, în 2008 şi 2009, precum şi victoria la Turneul Campionilor din 2010. Mergea şi partenerul său au pus capăt unei serii de 11 meciuri fără înfrângere reuşite de Nestor şi Zimonjic, încununată cu titlurile la turneele de 1.000 de puncte de la Madrid şi Roma. Ultimul român care a ajuns în semifinalele unui Grand Slam la dublu masculin a fost constănţeanul Horia Tecău, în 2012, la Wimbledon, când, în echipă cu suedezul Robert Lindstedt, a jucat a treia finală consecutivă pe iarba londoneză.

În semifinale la Paris, Mergea şi Draganja vor întâlni cuplul spaniol Marcel Granollers / Marc Lopez, cap de serie nr. 12, care a trecut ieri de principalii favoriţi, fraţii americani Bob şi Mike Bryan, liderii probei, cu 6-4, 6-2. Prin prezenţa în semifinale, Mergea şi Draganja şi-au asigurat 720 de puncte ATP şi un premiu în valoare totală de 100.000 de euro.

BEGU, ELIMINATĂ Perechea Irina-Camelia Begu / Karin Knapp (Italia) a fost eliminată, ieri, în optimile de finală ale probei de dublu feminin de la Roland Garros. Begu şi Knapp au fost învinse cu 6-4, 7-6 (7/4), după 100 de minute de joc, de cuplul spaniol Garbine Muguruza / Carla Suarez Navarro. Participarea în optimile de finală este recompensată cu suma de 31.000 de euro.