Halep debutează azi la New York

Cotată cu a doua șansă la câștigarea ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, care începe azi la New York, Simona Halep are privilegiul de a juca primul meci de la actuala ediție pe arena centrală „Artur Ashe”. Tenismena constănțeană o va întâlni de la ora 18.00, în primul tur, pe americanca în vârstă de 20 de ani Danielle Rose Collins, fără loc WTA, dar fostă ocupantă a poziţiei 553, care a primit un wild-card. „Întotdeauna primul meci este dificil la orice competiţie, aşa că trebuie să mă concentrez, să-mi dau toata silinţa şi să câştig meciul. Am făcut progrese în jocul meu, serviciul meu s-a îmbunătăţit, lovesc cu reverul mai bine ca oricând, aşa că vreau să continui această evoluţie şi să văd cât de departe pot ajunge. Îmi place foarte mult terenul de aici. Este exact stilul meu. Joc foarte rapid, îmi place să lovesc mingile foarte devreme şi să stau aproape de linia de fund. Simt mingea, am încredere în mine şi sper că voi juca un tenis de calitate. Am avut ocazia să exersez pe stadionul central. Este uriaş și mă bucur să am această experienţă. Până acum am dobândit experienţa multor terenuri, aşa că sunt pregătită pentru orice. Trebuie doar să îmi fac jocul meu pe teren, cred că ăsta este cel mai important lucru. Nu contează terenul pe care evoluezi, ci doar să faci cel mai bun joc”, a declarat tenismena clasată pe locul 2 în clasamentul WTA dat publicității ieri, cu 6.310 puncte, după americanca Serna Williams (9.430 p). Învinsă în optimi la ediția trecută la US Open, Halep a dezvăluit obiectivul pe care-l are la actuala ediție a US Open: „Să ajung până în sferturile de finală, ca să-mi asigur permis de acces pe viaţă”. Constănțeanca s-a referit la așa-numitul „Club Final 8”, în care sunt incluşi toţi jucătorii care ajung fie într-un sfert de finală la individual, fie într-o semifinală la dublu, la un turneu de Grand Slam, fiind recompensați cu acces gratuit la turneul respectiv pe tot restul vieţii şi alte beneficii.

PROVOCARE ACCEPTATĂ. În paralel cu turneul de la US Open, Halep continuă să fie prezentă și în cadrul mai multor evenimente caratabile sau acțiuni de promovare a tenisului. Astfel, constănțeanca a acceptat provocarea directorul turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy, Cosmin Hodor, pentru „ALS Ice Bucket Challenge”, o campanie de donaţii la care au aderat numeroase personalităţi din întreaga lume. Participanţii sunt provocaţi să îşi toarne pe cap apă cu gheaţă şi să facă o donaţie pentru cercetarea în domeniul afecţiunilor cerebrale. „Îmi cer scuze că nu o pot onora în 24 de ore, dar sunt exact înainte de turneu și trebuie să am grijă să nu răcesc. Promit să fie primul lucru pe care îl fac după ce termin! Îi provoc pe dr. Irimia Ștefan, Marcel Pavel, George Cosac, Irina Begu și Virginia Ruzici!”, a transmis Halep într-un mesaj pe Facebook. Vineri, după tragerea la sorți, constănțeanca a primit o lecţie de preparare sushi de la un celebru bucătar japonez. Astfel, Masaharu Morimoto, cunoscut drept „Iron Chef“ (Bucătarul de Fier), i-a explicat Simonei cum se prepară maki sushi, dupa care sportiva a preparat cîteva role singură, sub supravegherea maestrului bucătar şi a presei. Cu acest prilej, organizatorii au prezentat şi oferit degustări din preparatele culinare care vor fi servite în acest an jucătorilor participanţi la US Open. Alături de Chef Morimoto, proprietar al unui restaurant de lux din Manhattan şi protagonist al show-ului TV „Iron Chef“, au mai fost prezenţi alţi câţiva bucătari renumiţi din New York, David Burke, Tony Mantuano și Richard Sandoval, care şi-au prezentat specialităţile.