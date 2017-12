Halep debutează la Wuhan

Locul 2 WTA și principală favorită la câștigarea trofeului, Simona Halep debutează marți, în jurul orei 15.30, în turneul de la Wuhan (China), dotat cu premii în valoare totală de 2.513.000 de dolari. Tenismena constănțeană evoluează direct în turul secund, unde o va întâlni pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova (Rusia), poziţia 32 în ierarhia mondială. „Pentru toate jucătoarele este dificil să evolueze aici, după ce am avut atât de multe turnee de-a lungul anului. Unele dintre noi au avut rezultate bune şi nu este uşor să rămâi concentrată pentru aceste meciuri, dar sunt turnee bune, mari şi sunt bucuroasă că pot juca la acestea. Sunt sănătoasă şi pot juca la aceste turnee, care sunt foarte importante pentru noi. Sper să am energie să câştig câteva meciuri. Nu am aşteptări de la acest turneu, vreau doar să joc cel mai bun tenis al meu şi să mă bucur de tot ce este aici. Îmi place arena centrală, îmi plac arenele mari şi sunt obişnuită să joc pe astfel de terenuri. Abia aştept să joc primul meci la acest turneu. Poate am o şansă să evoluez pe noua arenă şi sper să câştig”, a spus Halep.

Tot marți, de la ora 8.00, joacă în turul secund și Monica Niculescu, locul 47 WTA, care o va întâlni pe Carla Suarez Navarro (Spania), a şaptea favorită a competiţiei şi locul 10 în clasamentul mondial. Două ore mai târziu, Irina-Camelia Begu, poziţia 26 în ierarhia mondială, va da piept, în turul secund, cu Roberta Vinci (Italia), cap de serie nr. 15 şi locul 18 WTA. În primul tur, Begu a învins-o pe Zarina Dias (Kazahstan, 42 WTA), cu scorul de 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), după o oră şi 45 de minute. Prezența în turul secund la Wuhan este recompensată cu 60 de puncte WTA şi un cec în valoare de 13.335 de dolari. Begu și Niculescu vor juca marți și la dublu, întâlnind, în primul tur, cuplul chinez Yi-Fan Xu și Saisai Zheng.

Româncele au scăpat de Eugenie Bouchard, locul 36 WTA, care s-a retras de la startul turneului de la Wuhan, nefiind refăcută după comoţia cerebrală suferită la US Open. Bouchard, care ar fi trebuit să o întâlnească în primul tur pe Belinda Bencic (Elveţia), cap de serie nr. 11 şi poziţia 14 în ierarhia mondială, a fost înlocuită de Ajla Tomljanovici (Croaţia, 54 WTA).

EȘECURI ÎN RUNDA INAUGURALĂ

Venită din calificări, Patricia Maria Ţig, locul 115 WTA, a pierdut în primul tur la Wuhan, cu scorul de 1-6, 4-6, după o oră şi 12 minute, fiind învinsă de Kristina Mladenovic (Franţa, 27 WTA). Pentru participarea la Wuhan, Țig va primi 31 de puncte WTA (deoarece a evoluat și în calificări) şi un cec în valoare de 6.855 de dolari. Tot în primul tur a cedat și Alexandra Dulgheru, locul 55 WTA, scor 1-6, 3-6, în fața Anei Ivanovic (Serbia), cap de serie nr. 9 şi poziţia a noua în ierarhia mondială. Pentru participarea la Wuhan, Dulgheru va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 6.855 de dolari.

În proba de dublu, Raluca-Ioana Olaru și Janette Husarova (Slovacia) au ratat calificarea în optimile de finală, fiind învinse în primul tur, cu scorul de 3-6, 6-4, 10-6, după o oră şi 20 de minute, de cuplul spaniol Garbine Muguruza și Carla Suarez Navarro, cap de serie nr. 7. Pentru prezența pe tabloul principal, Olaru şi Husarova vor primi un punct în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 4.115 dolari.

Citește și

http://www.telegrafonline.ro/halep-o-va-intalni-pe-pavliucenkova-in-turul-secund-la-wuhan