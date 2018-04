Halep, eliminată la Miami Open

08:06:12 / 25 Martie 2018

Simona

Pana aseara am fost,fara nici o rezerva,suporterul acestei talentate sportive. Dar nu mai pot sa fiu in continuare! Prea ne pune la mari chinuri cu jocul sau de o inconstanta suparatoare. In acest an cel putin ne-a perpelit prin victorii la limita limitelor in fata unor jucatoare de pe locurile 60-100-150.