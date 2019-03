Halep este în optimile turneului de la Indian Wells

Tenismena constănţeană Simona Halep (locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2) s-a calificat, duminică seară, în optimile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală de 9.035.428 de dolari.

Halep a învins-o în turul al doilea pe Kateryna Kozlova (Ucraina, locul 114 WTA, jucătoare venită din calificări), cu scorul de 7-6 (7/3), 7-5, după o oră şi 47 de minute de joc. Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 91.205 dolari şi 120 de puncte WTA.

În optimi, Halep o va întâlni pe Marketa Vondrousova (Cehia, locul 61 WTA), care a eliminat-o pe Jelena Ostapenko (Letonia, locul 22 WTA şi cap de serie numărul 22), cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4.

Halep a ajuns anul trecut în semifinale la Indian Wells şi a câştigat turneul american în 2015.

„Vă mulţumesc tuturor pentru că aţi venit şi m-aţi susţinut. Şi datorită vouă am luptat şi câştigat acest meci. Vreau mereu să dau tot ce am mai bun, să câştig meciul pe care îl joc. A fost foarte dificil împotriva ei şi mă bucur că am câştigat în două seturi. Îmi aduc aminte de titlul din 2015. Trofeul a fost foarte greu şi nu l-am putut ridica. Sper să fiu mai puternică şi să pot anul acesta, dar nu vreau să pun presiune pe mine şi nu am aşteptări foarte mari”, a declarat Halep după încheierea partidei.