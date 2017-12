Halep: Este prima dată când am probleme la coaste

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, a declarat, ieri, că este pentru prima dată când are probleme la coaste, precizând că a simţit dureri încă dinaintea turneului de la Dubai, competiţie pe care a câştigat-o nefiind la capacitate sută la sută din punct de vedere fizic. După ce şi-a anunţat retragerea de la Qatar Open din cauza accidentării, Halep, deţinătoarea trofeului, a fost prezentă, luni, la Doha, pentru activităţile obişnuite de promovare a turneului. Ea a susţinut o conferinţă de presă, în care le-a explicat jurnaliştilor motivul retragerii sale. "Sâmbătă, înaintea turneului (n.r. - de la Dubai), am şimţit o durere puternică la coaste în timp ce mă antrenam. Mi-a fost greu să joc, dar am avut câteva zile libere şi am început să evoluez fără a fi la capacitate sută la sută. Apoi lucrurile au mers bine. Însă încă simt acea durere şi cred că e mai rău ca înainte, aşa că am decis să mă opresc. Este pentru prima dată când am astfel de probleme", a declarat Halep, potrivit menafn.com. Simona Halep s-a declarat dezamăgită de faptul că nu poate să-şi apere trofeul câştigat anul trecut, dar a precizat că sănătatea ei este foarte importantă în perspectiva următoarelor competiţii. "Sunt foarte dezamăgită (n.r. - că ratează turneul de la Doha). Este un turneu foarte important pentru mine, pentru că aici am câştigat primul meu titlu important. Acest turneu mi-a dat multă încredere. Întotdeauna este dificil când trebuie să te retragi din cauza unor dureri, este neplăcut. Dar trebuie să am grijă de corpul meu şi să mă gândesc la următoarele turnee. Avem multe turnee, aşa că vreau doar să iau lucrurile pozitive de săptămâna trecută. Am câştigat şi sunt fericită, deoarece este de asemenea un turneu important", a continuat românca.